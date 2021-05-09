Парад 9 травня з вогником: у РФ військове авто спалахнуло посеред вулиці

Парад у Москві 9 травня / Reuters

У російському Кемерові 9 травня одна з військових машин загорілася під час параду у День Перемоги.

Техніка не змогла витримати навантаження при проїзді по Радянському проспекту, повідомляє ресурс Тайга.Інфо.

За словами очевидця, техніка не витримала навантаження при проїзді по Радянському проспекту. Причини загоряння невідомі.

Відзначимо, що механік-водій спочатку спробував збити полум'я в моторному відсіку вогнегасником, але він, мабуть, виявився неробочим. Тоді чоловік дістав з кабіни ганчірку і швидко загасив загоряння.

Нагадаємо, в Москві 9 травня під час параду військової техніки одна з бронемашин зламалася і не змогла зрушити з місця.

9 травня в Росії відзначають 76-ту річницю Перемоги. У Москві з цього приводу пройшов парад. З трибуни до глядачів параду звернувся глава Кремля Володимир Путін.