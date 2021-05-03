Парламент Вірменії планово провалив голосування за прем'єрство Пашиняна

Пашинян анонсував дострокові парламентські вибори у Вірменії на 20 червня.
Парламент Республіки Вірменія не обрав виконуючого обов'язки прем'єрміністра країни Нікола Пашиняна на посаду глави уряду. Голосування було ініційовано з метою розпуску парламенту і проведення дострокових виборів. Такий сценарій буде реалізовано в тому випадку, якщо депутати двічі протягом двох тижнів не оберуть главу вірменського уряду. Позачергові парламентські вибори можуть пройти 20 червня.
Як повідомляє видання Aysor, призначення Пашиняна підтримав один парламентарій, троє проголосували проти, 75 депутатів утрималися від голосування.
Видання Sputnik Вірменія додало, що правляча фракція Мій крок не голосувала. Опозиціонери з Процвітаючої Вірменії проігнорували засідання, тоді як депутати з Освіченої Вірменії проголосували проти.
Стаття 149 Конституції Вірменії свідчить, що в тому випадку, якщо голосування за призначення прем'єрміністра двічі поспіль протягом двох тижнів виявляється провальним, парламент розпускається. Другий етап голосування заплановано на 10 травня. У разі розпуску парламенту президент Саркісян призначить дату позачергових парламентських виборів.
Нагадаємо, 25 травня прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про свою відставку, для того, щоб в країні відбулися дострокові парламентські вибори. До цього часу Пашинян очолюватиме уряд в якості виконуючого обов'язки прем'єра. Нові вибори до парламенту мають відбутися 20 червня.
Політична криза у Вірменії
- У Вірменії 25 лютого спалахнули з новою силою протести з вимогою відставки прем'єрміністра Нікола Пашиняна і його уряду. Цим подіям передувало звільнення заступника глави Генштабу Збройних сил Тирана Хачатряна, який розкритикував заяви Пашиняна про проблеми в роботі російських ракетних систем Іскандер під час нагірно-карабахського конфлікту. Після цього в Генштабі вирішили випустити заяву, в якій закликали до відставки уряду Пашиняна.
- Вірменський прем'єрміністр Нікол Пашинян відмовився йти у відставку і заявив про спробу військового перевороту в країні. На вулицях Єревана пройшли протести прихильників і противників влади. Під час протестів відбувалися сутички.
- Внутрішньополітична криза у Вірменії триває з листопада минулого року. Причиною тому є поразка вірменської держави у війні з Азербайджаном у Нагірному Карабасі. Багаторічне збройне протистояння Баку і Єревану завершилося 9 листопада підписанням Вірменією, Азербайданом і Росією угоди, в результаті якої Єреван втратив контроль над Карабахом. Після цього в країні періодично проходять акції з вимогою відставки Нікола Пашиняна.