УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Парламент Вірменії планово провалив голосування за прем'єрство Пашиняна

3 травня 2021, 16:58

Пашинян анонсував дострокові парламентські вибори у Вірменії на 20 червня.

Пашинян
Нікол Пашинян продовжує працювати главою уряду в статусі виконуючого обов'язки прем'єрміністра / Reuters

Парламент Республіки Вірменія не обрав виконуючого обов'язки прем'єрміністра країни Нікола Пашиняна на посаду глави уряду. Голосування було ініційовано з метою розпуску парламенту і проведення дострокових виборів. Такий сценарій буде реалізовано в тому випадку, якщо депутати двічі протягом двох тижнів не оберуть главу вірменського уряду. Позачергові парламентські вибори можуть пройти 20 червня.

Як повідомляє видання Aysor, призначення Пашиняна підтримав один парламентарій, троє проголосували проти, 75 депутатів утрималися від голосування.

Видання Sputnik Вірменія додало, що правляча фракція Мій крок не голосувала. Опозиціонери з Процвітаючої Вірменії проігнорували засідання, тоді як депутати з Освіченої Вірменії проголосували проти.

Стаття 149 Конституції Вірменії свідчить, що в тому випадку, якщо голосування за призначення прем'єрміністра двічі поспіль протягом двох тижнів виявляється провальним, парламент розпускається. Другий етап голосування заплановано на 10 травня. У разі розпуску парламенту президент Саркісян призначить дату позачергових парламентських виборів.

Нагадаємо, 25 травня прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про свою відставку, для того, щоб в країні відбулися дострокові парламентські вибори. До цього часу Пашинян очолюватиме уряд в якості виконуючого обов'язки прем'єра. Нові вибори до парламенту мають відбутися 20 червня.

Політична криза у Вірменії

  • У Вірменії 25 лютого спалахнули з новою силою протести з вимогою відставки прем'єрміністра Нікола Пашиняна і його уряду. Цим подіям передувало звільнення заступника глави Генштабу Збройних сил Тирана Хачатряна, який розкритикував заяви Пашиняна про проблеми в роботі російських ракетних систем Іскандер під час нагірно-карабахського конфлікту. Після цього в Генштабі вирішили випустити заяву, в якій закликали до відставки уряду Пашиняна.
  • Вірменський прем'єрміністр Нікол Пашинян відмовився йти у відставку і заявив про спробу військового перевороту в країні. На вулицях Єревана пройшли протести прихильників і противників влади. Під час протестів відбувалися сутички.
  • Внутрішньополітична криза у Вірменії триває з листопада минулого року. Причиною тому є поразка вірменської держави у війні з Азербайджаном у Нагірному Карабасі. Багаторічне збройне протистояння Баку і Єревану завершилося 9 листопада підписанням Вірменією, Азербайданом і Росією угоди, в результаті якої Єреван втратив контроль над Карабахом. Після цього в країні періодично проходять акції з вимогою відставки Нікола Пашиняна.
Нікол Пашинян новини Вірменії
Зараз ви переглядаєте новину «Парламент Вірменії планово провалив голосування за прем'єрство Пашиняна». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Найсмачніша паска краффін – рецептНайсмачніша паска краффін – рецепт Чудова віденська паска та заварна паска – ідеальні рецептиЧудова віденська паска та заварна паска – ідеальні рецепти Вчені назвали несподівані переваги вітаміну DВчені назвали несподівані переваги вітаміну D Екснардеп назвав ім'я нового спікера Зеленського: що про неї відомоЕкснардеп назвав ім'я нового спікера Зеленського: що про неї відомо Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 травня: новий пост і заборонена справаГороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 травня: новий пост і заборонена справа

Останні новини

08:11
Розбір завалів і налаштованість на добро: що обіцяє Козерогу гороскоп на травень
07:57
Спалах пристрасті і нові свободи: що обіцяє гороскоп на 4 травня 2021 Відео
07:42
Як виглядати молодше після 40 років: поради, щоб повернути час назад Відео
07:39
Агресія Росії проти України: США та Британія виступили із заявою Відео
07:13
Очищення оцтом: що категорично не можна чистити цим засобом Відео
Реклама
06:54
Локація не важлива: чому переговори Путіна і Зеленського будуть провальними Погляд
06:44
Колишній глава Генштабу застеріг Україну від небезпечної помилки на Донбасі Відео
06:35
Ілларіонов пояснив, навіщо Європі СП-2 замість транзиту газу через Україну Відео
06:30
Дамба, що перекрила воду до Криму, під загрозою руйнування - ЗМІ Відео
06:02
Білий піджак - must have для весни-літа 2021: з чим носити Фото Відео
05:28
У Німеччині заявили про небезпеку нападу Росії і закликали ЄС до дій Відео
05:04
Яким людям не можна вживати риб'ячий жир - відповідь вчених
04:23
У Євросоюзі зробили попередження Москві через санкції Росії Відео
03:50
Речі, які жінка не повинна носити на роботу Відео
03:03
Весільні прикмети: на що звернути увагу в найголовніший день Відео
02:17
Вчені з'ясували, чи допомагає нічний режим в смартфонах швидше заснути
00:55
У Болгарії розповіли про продаж боєприпасів Україні з початку війни на Донбасі Відео
00:18
Астролог попередив, у які дні травня загрожують небезпеки для здоров'я Відео
03 травня, понеділок
23:56
Пішов із життя актор із "Весни на Зарічній вулиці" Відео
23:45
У Росії назвали провальний сценарій зустрічі Байдена і Путіна Відео
Реклама
23:28
Президент Польщі відповів на пропозицію Зеленського щодо Криму
23:01
На Чернігівщині п'яний іноземець наїхав на велосипедисток та втік
22:35
Стало відомо про нові проблеми Північного потоку-2 у Німеччині Відео
22:26
З'ясувалося, скільки коштуватиме COVID-вакцинація в 2022 році Відео
22:22
Що за свято Червона гірка: дата, традиції і прикмети Відео
22:05
В Україні впав міст, який відремонтували за Порошенка Відео
22:01
Гороскоп на травень-2021 для всіх знаків: Рака побалує доля, а Тельцю буде складно Відео
21:50
У ЄС підтримали Зеленського і дорікнули Заходу через Україну Відео
21:16
Лікар пояснив, чи можна вакцинуватися алергікам й тим, хто перехворів на COVID Відео
20:46
Діснейленд потрапив до скандалу через шоу з поцілунком Білосніжки
20:44
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо зустрічі з Путіним Відео
20:20
Найгірші аксесуари для жінок після 40 років Відео
20:01
Після важкої хвороби помер відомий тренер та футболіст
19:30
Скандального репера, який їздив до Криму, помітили в київському ресторані
19:09
Зеленський назвав Україну потужною країною і зробив заяву на адресу ЄС Відео
19:05
У Пентагоні розкрили плани Росії та попередили про нові загрози Відео
18:59
Укрзалізниця запускає електрички нового типу Відео
18:20
Десант РФ у степах України: генерал ЗСУ оцінив ймовірність удару з Криму Відео
18:02
Дуда зробив заяву про дорожню карту до НАТО для України Відео
17:39
Блогер Івангай звинуватив Дудя в цензурі інтерв'ю через слова про війну з РФ Відео
Реклама
16:58
Парламент Вірменії планово провалив голосування за прем'єрство Пашиняна
16:45
Київ попередили про заморозки та пообіцяли майже +20 Відео
16:22
Ахметова запідозрили у створенні нової партії, олігарх відповів Відео
15:50
В ЄС дали "зелене світло" на в'їзд туристам: кому відчинять двері Відео
15:26
У Лаврова зробили заяву про сценарій для РФ у разі відключення від SWIFT Відео
15:24
У Харкові знайшли вбитими молодого чоловіка та дівчину
15:18
Зеленський назвав себе вихідцем з СРСР і розповів, чого йому не вистачало Відео
15:13
У Чернігові померли двоє дітей, яких мати нагодувала юшкою з грибами Відео
14:50
У МЗС розповіли, скільки в Україні хочуть "збити" з РФ за окупацію Відео
14:28
Нова підтримка США України опинилася під загрозою: ЗМІ назвали причину Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти