Парламент Вірменії планово провалив голосування за прем'єрство Пашиняна

Нікол Пашинян продовжує працювати главою уряду в статусі виконуючого обов'язки прем'єрміністра / Reuters

Парламент Республіки Вірменія не обрав виконуючого обов'язки прем'єрміністра країни Нікола Пашиняна на посаду глави уряду. Голосування було ініційовано з метою розпуску парламенту і проведення дострокових виборів. Такий сценарій буде реалізовано в тому випадку, якщо депутати двічі протягом двох тижнів не оберуть главу вірменського уряду. Позачергові парламентські вибори можуть пройти 20 червня.

Як повідомляє видання Aysor, призначення Пашиняна підтримав один парламентарій, троє проголосували проти, 75 депутатів утрималися від голосування.

Видання Sputnik Вірменія додало, що правляча фракція Мій крок не голосувала. Опозиціонери з Процвітаючої Вірменії проігнорували засідання, тоді як депутати з Освіченої Вірменії проголосували проти.

Стаття 149 Конституції Вірменії свідчить, що в тому випадку, якщо голосування за призначення прем'єрміністра двічі поспіль протягом двох тижнів виявляється провальним, парламент розпускається. Другий етап голосування заплановано на 10 травня. У разі розпуску парламенту президент Саркісян призначить дату позачергових парламентських виборів.

Нагадаємо, 25 травня прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про свою відставку, для того, щоб в країні відбулися дострокові парламентські вибори. До цього часу Пашинян очолюватиме уряд в якості виконуючого обов'язки прем'єра. Нові вибори до парламенту мають відбутися 20 червня.

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