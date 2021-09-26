Партія Меркель може програти вибори: перші дані екзит-полів

Ангела Меркель / Reuters

Партія Ангели Меркель може програти соціал-демократам на вибори до німецького Бундестагу.

За даними перших результатів екзит-полу, партія поки що діючого канцлера Німеччини Меркель, може програти соціал-демократам.

Згідно з попередніми даними, найбільше число голосів отримує Соціал-демократична партія Німеччини — (СДПН) - 26 відсотків. Християнсько-Демократичний сою з(ХДС), чиїм лідером була канцлер Ангела Меркель, що йде у відставку, поступається СДПН, набираючи 24 відсотки голосів виборців.

За данимиіекзит-полу ARD, у ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25%. Вільна демократична партія (FDP) і Альтернатива для Німеччини (AfD) набирають по 11% голосів. У "Зелених" - 15%.

Всього в бундестаг 20-го скликання на даний момент проходять шість партій - крім двох лідерів голосування, це "Зелені" (15 відсотків голосів), "Вільна демократична партія" (12), "Альтернатива для Німеччини" (10) і "Ліва партія" (близько 5).

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Посол України в Берліні Андрій Мельник заявив, що лідер соціально-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц, який ймовірно стане канцлером за результатами виборів, підтримуватиме нинішній зовнішньополітичний курс Берліна. Він готовий продовжити активність Німеччини в нормандському форматі.

Дипломат зазначив, що Шольц був присутній на останніх зустрічах у Берліні під час візиту глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Саме під час цієї дуже тривалої і ґрунтовної розмови ми почули з перших вуст готовність Берліна і після виборів продовжити активність в нормандському форматі. Якою вона буде? Зараз важко говорити, наскільки зміняться акценти, підходи, адже зрозуміло, що не буде такого, як сьогодні, коли пані Меркель кожні два-три тижні дзвонила Путіну, підтримувала прямий контакт з нашим президентом і французькою стороною", - відзначив Мельник.

Вибори в Бундестаг в Німеччині пройшли сьогодні, 26 вересня. У них вперше за 16 років не взяла участь канцлер Ангела Меркель.