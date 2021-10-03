Партія Саакашвілі програє "референдум": у Грузії оголосили результати виборів

У Грузії відбулися вибори / Reuters

У Грузії за підсумками підрахунку підсумків голосування на місцевих виборах на 99,92% виборчих дільницях, правляча партія Грузинська мрія лідирує.

За даними ЦВК, за пропорційними списками Грузинська мрія отримала підтримку 46,65% виборців, опозиційна партія Єдиний національний рух, неофіційним лідером якої є екс-президент Михайло Саакашвілі, - 30,7%.

Зазначимо, що представники грузинських опозиційних партій і Саакашвілі вважають місцеві вибори 2 жовтня "референдумом", який у разі, якщо правляча партія Грузинська мрія набере менше 43% голосів виборців, повинен стати причиною для призначення дострокових парламентських виборів.

Додамо, що така умова була внесена в угоду щодо виходу з політичної кризи, яка навесні поточного року була підписана за посередництва глави Євроради Шарля Мішеля між представниками правлячої партії і опозиції.

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Затримання Саакашвілі в Грузії

Раніше Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.

"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.

Пізніше стало відомо про його затримання.

Після цього у президента Володимира Зеленського заговорили про "помсту" і пообіцяли допомога Саакашвілі.