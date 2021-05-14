Пашинян звернувся до Путіна через військове вторгнення Азербайджану до Вірменії

Пашинян заявив Путіну , що Вірменія звертається до ОДКБ через ситуацію у Сюнікській області / Reuters

Війська Республіки Азербайджан на декілька кілометрів увійшли до Сюнікської області Вірменії. У зв'язку з цим виконуючий обов'язки глави уряду вірменської держави Нікол Пашинян поінформував про інцидент російського президента Володимира Путіна. Єреван вимагає від Баку виведення військ з території своєї держави.

Як повідомляє пресслужба Кабміну Вірменії, Пашинян поінформував Путіна про те, що Єреван звернеться до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з метою розгляду цього інциденту.

"В. о. прем'єрміністра Вірменії поінформував президента Путіна про те, що сьогодні він доручив офіційно звернутися до ОДКБ для початку консультацій відповідно до статті 2 договору організації", - наголошується в повідомленні.

У Міністерстві оборони Вірменії заявили, що військові Азербайджану перебувають на території вірменської держави в прикордонній Сюнікській області. Під час перемовин 13 травня Єреван виступив з вимогою виведення азербайджанських військових підрозділів, проте вони досі там знаходяться. Вірменська армія очікує подальших вказівок.

"У ході вчорашніх перемовин наша сторона жорстко зажадала вивести війська, зазначивши, що не збирається поступатися жодним метром нашої території. ВС противника наразі знаходяться на даній ділянці у Сюніку, за нашими відомостями, очікують на укази керівництва", - розповіли у відомстві інформагентству ТАСС.

Ситуація у Сюнікській області

Після завершення вірмено-азербайджанської війни, під контроль Баку перейшли сім районів, прилеглих до Нагірного Карабаху. Наразі кордон Вірменії та Азербайджану проходить поруч з Сюнікською областю.

Баку називає Сюнюкську область Занзегуром. Тристороння угода, підписана Вірменією, Азербайджаном і Росією 9 листопада, передбачає будівництво через цей регіон дороги, яка повинна зв'язати азербайджанський ексклав Нахічевань з азербайджанською державою і Туреччиною.читайте такожЧому перемога Азербайджану у Нагірному Карабасі - пастка Туреччини і Росії

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вже попередив про те, що Баку готовий прокладати транспортний коридор силою.

Війна у Нагірному Карабасі