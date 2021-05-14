УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Пашинян звернувся до Путіна через військове вторгнення Азербайджану до Вірменії

14 травня 2021, 13:18

Єреван вимагає від Баку вивести війська з території Вірменії.

Пашинян
Пашинян заявив Путіну , що Вірменія звертається до ОДКБ через ситуацію у Сюнікській області / Reuters

Війська Республіки Азербайджан на декілька кілометрів увійшли до Сюнікської області Вірменії. У зв'язку з цим виконуючий обов'язки глави уряду вірменської держави Нікол Пашинян поінформував про інцидент російського президента Володимира Путіна. Єреван вимагає від Баку виведення військ з території своєї держави.

Як повідомляє пресслужба Кабміну Вірменії, Пашинян поінформував Путіна про те, що Єреван звернеться до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з метою розгляду цього інциденту.

"В. о. прем'єрміністра Вірменії поінформував президента Путіна про те, що сьогодні він доручив офіційно звернутися до ОДКБ для початку консультацій відповідно до статті 2 договору організації", - наголошується в повідомленні.

У Міністерстві оборони Вірменії заявили, що військові Азербайджану перебувають на території вірменської держави в прикордонній Сюнікській області. Під час перемовин 13 травня Єреван виступив з вимогою виведення азербайджанських військових підрозділів, проте вони досі там знаходяться. Вірменська армія очікує подальших вказівок.

"У ході вчорашніх перемовин наша сторона жорстко зажадала вивести війська, зазначивши, що не збирається поступатися жодним метром нашої території. ВС противника наразі знаходяться на даній ділянці у Сюніку, за нашими відомостями, очікують на укази керівництва", - розповіли у відомстві інформагентству ТАСС.

Ситуація у Сюнікській області

Після завершення вірмено-азербайджанської війни, під контроль Баку перейшли сім районів, прилеглих до Нагірного Карабаху. Наразі кордон Вірменії та Азербайджану проходить поруч з Сюнікською областю.

Баку називає Сюнюкську область Занзегуром. Тристороння угода, підписана Вірменією, Азербайджаном і Росією 9 листопада, передбачає будівництво через цей регіон дороги, яка повинна зв'язати азербайджанський ексклав Нахічевань з азербайджанською державою і Туреччиною.читайте такожЧому перемога Азербайджану у Нагірному Карабасі - пастка Туреччини і Росії

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вже попередив про те, що Баку готовий прокладати транспортний коридор силою.

Війна у Нагірному Карабасі

  • Довготривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном загострився 27 вересня 2020 року. Баку і Єреван звинуватили один одного в провокації, після чого азербайджанська держава почала військову операцію, яка завершилася підписанням Вірменією, Азербайджаном і Росією 9 листопада заяви про припинення бойових дій.
  • Азербайджан здобув перемогу у війні. Вірменська держава на базі угоди передала під контроль Баку Агдамський, Кельбаджарський і Лачинський райони. Уздовж Лачинського коридору і на новій лінії розмежування розміщені російські миротворчі війська.
  • Згідно з офіційною позицією Москви, яка була озвучена президентом РФ Володимиром Путіним, Нагірний Карабах з точки зору міжнародного права, є територією Азербайджану.

Володимир Путін ОДКБ Нікол Пашинян новини Вірменії новини Азербайджану
Зараз ви переглядаєте новину «Пашинян звернувся до Путіна через військове вторгнення Азербайджану до Вірменії». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Дан Балан розповів, що насправді було між ним і Тіною Кароль на Голосі країниДан Балан розповів, що насправді було між ним і Тіною Кароль на Голосі країни Симптоми деменції: дві проблеми з грошима, що вказують на те, що ви, можливо, на ранніх стадіяхСимптоми деменції: дві проблеми з грошима, що вказують на те, що ви, можливо, на ранніх стадіях Ураза-байрам 2021: коли починається і як святкуютьУраза-байрам 2021: коли починається і як святкують Вбивчий удар: чи піде Зеленський до кінця у справі МедведчукаВбивчий удар: чи піде Зеленський до кінця у справі Медведчука Суд над Медведчуком: з'явилося перше рішенняСуд над Медведчуком: з'явилося перше рішення

Останні новини

17:19
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на вихідні: чим зайнятися, і кому не можна стригтися
17:18
У ЄС гнівно відреагували на список недружніх країн Росії Відео
17:13
Путін готує "превентивний удар": журналіст оцінив найгірший сценарій для України Відео
17:01
Масштабна вогняна ДТП: на Хмельниччині зіткнулися три авто, багато жертв Фото Відео
16:47
Віра Кекелія та Богдан Юсипчук показали зйомки 5 сезону шоу ЖВЛ на 1+1
Реклама
16:40
Україну накриє нова хвиля COVID-19: у МОЗ назвали головну небезпеку Відео
16:39
ЗМІ дізналися про сценарії Заходу у разі ескалації війни Росії та України на Донбасі Відео
16:33
Економіст розповів, чому відбулося загострення між Ізраїлем і Палестиною Відео
16:02
Сніжана Бабкіна розчулила зворушливим сімейним фото з чоловіком і дітьми
16:00
Стало відомо, коли і кому в Україні підвищать пенсії Відео
15:55
"Воскреслих" бджіл "забули" на складі Укрпошти: власники не хочуть їх забирати Відео
15:50
Роздяглася догола: у Слов'янську жінка відкрила "пляжний сезон" просто на вулиці Відео
15:46
Відставка Степанова: Ляшко відреагував на можливість свого призначення главою МОЗ Відео
15:30
Готуємо смачну окрошку: основні помилки приготування, які часто допускають господині Відео
15:28
У Росії заявили про "добру волю" США і перемовини з недружніми країнами Відео
15:14
У НАТО пригрозили тиснути на Москву і висунули звинувачення через Україну Відео
15:05
Конфлікт Ізраїлю і Палестини: Тель-Авів знову бомблять, ХАМАС висунув ультиматум Відео
14:50
Дзідзьо вперше відреагував на скандальні заяви колишньої дружини
14:28
У МЗС відповіли на зухвалий пасаж Путіна про перетворення України на "антипод" Росії Відео
14:24
Справа проти Медведчука і Козака: Венедіктова розкрила хід розслідування Відео
Реклама
14:21
Зеленський зробив заяву про Євросоюз і дав обіцянку українцям Відео
14:14
Ківа відзначився новим перлом, порівнявши себе з Галілеєм і Коперником Відео
13:29
Справжнього літа поки не буде: синоптик уточнив прогноз погоди до кінця травня Відео
13:03
Вірусолог розгромила страшилку щодо індійського штаму COVID-19: чи загрожує Україні "чорний грибок" Відео
13:00
У Азербайджані зробили заяву щодо постачання палива з Росії в Україну Відео
12:58
Черкаська область знову повернулася до помаранчевої зони карантину Відео
12:44
У Кабміні назвали причину, чому НАТО не може відмовити Україні в ПДЧ Відео
12:30
Україну сьогодні накриє злива: синоптик назвав точний час Відео
12:10
Путін бреше і лицемірить у своїх звинуваченнях на адресу України Погляд
12:08
У моді неймовірно гарний жовтий манікюр, який зробить вас яскравішою Фото Відео
11:55
"Королева бомжів", "ходяча" булочка: на Львівщині директорка школи жорстко цькувала дітей на уроках Відео
11:47
Дипломат пояснив, чому вступ України до НАТО викликає страх на Заході Відео
11:36
Байден із Зеленським не зустрічатиметься - експерт Відео
10:56
В Україні підскочать тарифи на електроенергію: дата і кого торкнеться Відео
10:38
Кривава ДТП на Луганщині: водій напідпитку збив чотирьох підлітків
10:24
Напад Путіна на Україну - лише питання часу Погляд
10:07
Нові правила отримання субсидій: стало відомо, скільки українців отримають відмову Відео
09:51
Пора рити окопи в Херсонській області Погляд
09:32
В Україні з'явиться новий вид військ: у РНБО розкрили деталі Відео
09:30
Україна може піти на угоду з РФ у разі засудження кума Путіна Відео
Реклама
09:26
Вчені розповіли, як житло може впливати на здоров'я Відео
09:18
Проблеми з Росією і репутаційний удар: чим небезпечна для влади справа Медведчука
08:47
У Миколаєві жорстоко вбили відомого історика, дослідника Голокосту Відео
08:14
Сила-силенна госпіталізацій і смертей: коронавірус в Україні не зменшує обертів Відео
08:07
Речі, які змушують жінок після 40 років почуватися старими Відео
07:52
Данілов розповів, коли закінчиться війна на Донбасі Відео
07:45
Медведчуку світить Гаага: експерт пояснила несподіваний поворот у справі кума Путіна Відео
07:19
Китайський космічний корабель вперше приземлився на Червоній планеті Відео
07:10
Нікі Мінаж топлес публічно вивалила величезні груди на відвертому фото
06:30
Чим небезпечне лікувальне голодування - відповідь вчених Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти