Пашинян звернувся до Путіна через військове вторгнення Азербайджану до Вірменії

Єреван вимагає від Баку вивести війська з території Вірменії.
Війська Республіки Азербайджан на декілька кілометрів увійшли до Сюнікської області Вірменії. У зв'язку з цим виконуючий обов'язки глави уряду вірменської держави Нікол Пашинян поінформував про інцидент російського президента Володимира Путіна. Єреван вимагає від Баку виведення військ з території своєї держави.
Як повідомляє пресслужба Кабміну Вірменії, Пашинян поінформував Путіна про те, що Єреван звернеться до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з метою розгляду цього інциденту.
"В. о. прем'єрміністра Вірменії поінформував президента Путіна про те, що сьогодні він доручив офіційно звернутися до ОДКБ для початку консультацій відповідно до статті 2 договору організації", - наголошується в повідомленні.
У Міністерстві оборони Вірменії заявили, що військові Азербайджану перебувають на території вірменської держави в прикордонній Сюнікській області. Під час перемовин 13 травня Єреван виступив з вимогою виведення азербайджанських військових підрозділів, проте вони досі там знаходяться. Вірменська армія очікує подальших вказівок.
"У ході вчорашніх перемовин наша сторона жорстко зажадала вивести війська, зазначивши, що не збирається поступатися жодним метром нашої території. ВС противника наразі знаходяться на даній ділянці у Сюніку, за нашими відомостями, очікують на укази керівництва", - розповіли у відомстві інформагентству ТАСС.
Ситуація у Сюнікській області
Після завершення вірмено-азербайджанської війни, під контроль Баку перейшли сім районів, прилеглих до Нагірного Карабаху. Наразі кордон Вірменії та Азербайджану проходить поруч з Сюнікською областю.
Баку називає Сюнюкську область Занзегуром. Тристороння угода, підписана Вірменією, Азербайджаном і Росією 9 листопада, передбачає будівництво через цей регіон дороги, яка повинна зв'язати азербайджанський ексклав Нахічевань з азербайджанською державою і Туреччиною.читайте такожЧому перемога Азербайджану у Нагірному Карабасі - пастка Туреччини і Росії
Президент Азербайджану Ільхам Алієв вже попередив про те, що Баку готовий прокладати транспортний коридор силою.
Війна у Нагірному Карабасі
- Довготривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном загострився 27 вересня 2020 року. Баку і Єреван звинуватили один одного в провокації, після чого азербайджанська держава почала військову операцію, яка завершилася підписанням Вірменією, Азербайджаном і Росією 9 листопада заяви про припинення бойових дій.
- Азербайджан здобув перемогу у війні. Вірменська держава на базі угоди передала під контроль Баку Агдамський, Кельбаджарський і Лачинський райони. Уздовж Лачинського коридору і на новій лінії розмежування розміщені російські миротворчі війська.
- Згідно з офіційною позицією Москви, яка була озвучена президентом РФ Володимиром Путіним, Нагірний Карабах з точки зору міжнародного права, є територією Азербайджану.