Пасажир рейсу Ryanair ошелешив інформацією щодо бомби на борту

Пасажирам нічого не говорили про можливу бомбу. Їм пояснили, що посадка відбувалася через "заходи безпеки".
Пасажир рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс упевнений, що на борту жодної бомби не було і це стало зрозуміло відразу при приземленні. Літак примусово посадили в аеропорту Мінська нібито через мінування, а потім затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу.
Яніс Звіедріс в програмі Свобода слова Савіка Шустера, уточнив, що всіх пасажирів перевіряли прямо біля літака. Однак, якби дійсно була небезпека, він переконаний, що людей слід було б відвезти подалі.
"Якщо є небезпека, в першу чергу евакуюють людей і відвозять від літака подалі. А ми стояли поруч з літаком, а потім сіли в автобуси, які також стояли поруч з літаком. Але якщо так небезпечно, чому нас не відвозили? Я можу з упевненістю сказати, що ніякої бомби на борту не було", – сказав чоловік.
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Також він уточнив, що пасажирам нічого не говорили про можливу бомбу. Їм пояснили, що посадка відбувалася через "заходи безпеки".
Інцидент з рейсом Ryanair в Мінську
- Літак компанії Ryanair, який 23 травня слідував рейсом Афіни-Вільнюс, здійснив вимушену посадку в Мінську через повідомлення білоруської диспетчерської служби про бомбу на борту. Однак після приземлення лайнера вибухових пристроїв у літаку виявлено не було.
- Цим рейсом летів Білоруський блогер, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. У Мінську його затримали разом з дівчиною Софією Сапегою.
- Євросоюз у зв'язку з даним інцидентом закликав авіакомпанії припинити польоти в небі над Білоруссю. Білоруським авіаперевізникам повинні закрити доступ до повітряного простору європейських країн. В ЄС вимагають звільнення Протасевича і Сапеги.