Пасажир рейсу Ryanair ошелешив інформацією щодо бомби на борту

Пасажир висловився про бомбу в літаку / фото: delo.ua

Пасажир рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс упевнений, що на борту жодної бомби не було і це стало зрозуміло відразу при приземленні. Літак примусово посадили в аеропорту Мінська нібито через мінування, а потім затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу.

Яніс Звіедріс в програмі Свобода слова Савіка Шустера, уточнив, що всіх пасажирів перевіряли прямо біля літака. Однак, якби дійсно була небезпека, він переконаний, що людей слід було б відвезти подалі.

"Якщо є небезпека, в першу чергу евакуюють людей і відвозять від літака подалі. А ми стояли поруч з літаком, а потім сіли в автобуси, які також стояли поруч з літаком. Але якщо так небезпечно, чому нас не відвозили? Я можу з упевненістю сказати, що ніякої бомби на борту не було", – сказав чоловік.

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Також він уточнив, що пасажирам нічого не говорили про можливу бомбу. Їм пояснили, що посадка відбувалася через "заходи безпеки".

Інцидент з рейсом Ryanair в Мінську