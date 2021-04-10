Пентагон відкрито звернувся до Росії через нарощування військових сил

Таке нарощування тільки викликає ще більшу нестабільність та небезпеку в тій частині світу, де вже було занадто багато насильства, заявили в Пентагоні.
Пентагон закликає Росію пояснити свої дії з нарощування військових сил на східному кордоні України та в окупованому Криму, заявив прессекретар відомства Джон Кірбі.
"Я не збираюся говорити про оцінки розвідки або про те, що ми бачимо. Ми закликаємо росіян розповісти світу, що вони роблять, з якими силами, з якими можливостями і які їхні наміри", - сказав Кірбі під час брифінгу.
Після запитань журналістів про нарощування російських сил Кірбі сказав репортерам Пентагону, що "це відмінні запитання, які треба задати (міністру оборони Сергію) Шойгу в Москві".
За словами Кірбі, таке нарощування "тільки викликає ще більшу нестабільність та небезпеку в тій частині світу, де вже було занадто багато чвар і занадто багато насильства".
Кірбі сказав, що він постійно говорив про дії Росії як про нарощування сил, "саме тому, що ми не думаємо, що росіяни були повністю прозорі в тому, що вони роблять", - сказав він.
Війська Росії біля кордонів України - про що йшлося раніше:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну.
- Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джо Байденом. У Білому домі після розмови президентів зазначили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України перед російською агресією.