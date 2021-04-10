Пентагон відкрито звернувся до Росії через нарощування військових сил / Reuters

Пентагон закликає Росію пояснити свої дії з нарощування військових сил на східному кордоні України та в окупованому Криму, заявив прессекретар відомства Джон Кірбі.

"Я не збираюся говорити про оцінки розвідки або про те, що ми бачимо. Ми закликаємо росіян розповісти світу, що вони роблять, з якими силами, з якими можливостями і які їхні наміри", - сказав Кірбі під час брифінгу.

Після запитань журналістів про нарощування російських сил Кірбі сказав репортерам Пентагону, що "це відмінні запитання, які треба задати (міністру оборони Сергію) Шойгу в Москві".

За словами Кірбі, таке нарощування "тільки викликає ще більшу нестабільність та небезпеку в тій частині світу, де вже було занадто багато чвар і занадто багато насильства".

Кірбі сказав, що він постійно говорив про дії Росії як про нарощування сил, "саме тому, що ми не думаємо, що росіяни були повністю прозорі в тому, що вони роблять", - сказав він.

Війська Росії біля кордонів України - про що йшлося раніше: