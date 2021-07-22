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Переговори Зеленського в США: у Конгресі зажадали від Байдена перенести терміни візиту

22 липня 2021, 10:13

Під час візиту Володимира Зеленського у Вашингтон Конгрес США буде на канікулах.

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Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Вашингтона наприкінці серпня / Getty

У Білий дім надійшло прохання з Конгресу США щодо перенесення дати візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон.

Американські законодавці сподіваються, що президент США Джо Байден перегляне таке рішення, повідомляє українська служба Голосу Америки.

Відзначається, що напередодні в Білому домі оголосили, що чекають Зеленського у Вашингтоні 30 серпня. У цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами і сенаторами.

"Ми направили листи президенту Джо Байдену, закликаючи, щоб цю дату змінили. Сподіваюся, президент розгляне це... Змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур

Обрану Білим домом дату візиту Зеленського в США також розкритикував сенатор Тед Круз.

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"Президент не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним по Північному потоку-2. Мабуть, просто збіг", - написав він у Twitter.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський 30 серпня 2021 року офіційно відправиться з візитом до Вашингтона на зустріч з Джо Байденом. Запрошення українського глави держави свідчить про те, що США надають рішучу підтримку Києва в боротьбі з агресією Москви у вигляді окупації Криму і Донбасу. Про це заявила офіційний представник Держдепу Джен Псакі.

У її заяві, опублікованій на сайті Білого дому, зазначено, що президент США Джо Байден з нетерпінням чекає переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Візит українського гаранта підтвердить непохитну підтримку Києва у протистоянні російській агресії

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