Перехоплення літака Афіни-Вільнюс: вісім країн вимагають закрити небо над Білоруссю

Використання винищувачів для перехоплення цивільного рейсу Ryanair є актом піратства на маршруті між двома країнами НАТО і ЄС, зазначили чиновники.
У США, Чехії, Латвії, Німеччині, Литві, Ірландії, Польщі та Великобританії засуджують перехоплення літака Афіни-Вільнюс компанії Ryanair і арешт журналіста Романа Протасевича у Мінську.
"Використання винищувачів для перехоплення цивільного рейсу Ryanair є актом піратства на маршруті між двома країнами НАТО і ЄС. Цей безрозсудний вчинок піддав серйозній небезпеці пасажирів і екіпаж", - сказано у спільній заяві голів комітетів з міжнародних відносин у законодавчих органах восьми країн.
Дії адміністрації Олександра Лукашенка, вважають автори, є "нагадуванням про нелегітимність влади, яка претендує на управління в Мінську".
Чиновники закликали міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) негайно провести розслідування інциденту, а до його завершення "заборонити всі польоти над Білоруссю, зокрема польоти до країни і з неї".
"Цей акт державного терору і викрадення людей становить загрозу для всіх, хто подорожує Європою та за її межами. Ми закликаємо держави НАТО і Європейського Союзу запровадити санкції проти режиму Лукашенка", - йдеться у документі.
Автори також закликали владу Білорусі звільнити Романа Протасевича та інших політичних в'язнів.
Що кажуть в ICAO
Міжнародна організація цивільної авіації висловила свою позицію з приводу вимушеної посадки літака Ryanair у Мінську. Там заявили, що ця ситуація суперечить Чиказькій Конвенції.
"ICAO серйозно стурбована явною вимушеною посадкою рейсу Ryanair і його пасажирів, що може суперечити Чиказькій Конвенції", - йдеться в повідомленні організації у Twitter.
Також в організації зазначили, що сподіваються отримати більше інформації.
Зазначимо, що Конвенція про міжнародну цивільну авіацію або Чиказька Конвенція - це основний документ міжнародного права, який регулює цивільні авіаперевезення. Документ був затверджений у 1944 році в Чикаго.
Перша відмова від польотів над Білоруссю
Латвійська AirBaltic більше не літає над Білорусією. Про це повідомив міністр сполучення Латвії Талис Лінкайтс.
Затримання Романа Протасевича - про що йшлося раніше:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.
У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:
- Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:
- ч. 3 ст. 130 (вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);
- ст. 293 (організація масових заворушень);
- ст. 342 (організація групових дій, які грубо порушують громадський порядок).
- Жодна з цих статей не передбачає виняткову міру покарання, додає видання.