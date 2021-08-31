Перенесла складну операцію: в Італії трапилася трагедія з українкою

Швидка допомога / Reuters

В Італії в місті Неаполь трагічно загинула 34-річна українка. Як повідомляють місцеві ЗМІ, жінка вистрибнула з вікна четвертого поверху лікарні і померла на місці від отриманих травм.

Видання ilmattino.it пише, що тіло 34-річної українки виявили пізно ввечері 29 серпня на вулиці Джованні Нінні, біля лікарні.

"Кілька днів тому жінці зробили операцію з видалення катаракти в лікарні Пеллегріні. Операція пройшла успішно і пацієнтку помістили в офтальмологічне відділення для спостереження", - йдеться в повідомленні.

Лікарі відзначають, що жінка відчувала себе добре і ні на що не скаржилася.

Як розповіли сусіди по палаті, напередодні жінка поводилася спокійно і ніяких ознак душевної тривоги у неї не спостерігалося, своїм сусідам по палаті на проблеми не скаржилася. Вона раптово підійшла до вікна, відкрила його і зістрибнула вниз.

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Поліція Неаполя почала розслідування за фактом смерті громадянки України. Зараз проводиться допит лікарів та інших пацієнтів.

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Також ведеться пошук родичів загиблої. За попередньою версією поліції, жінка вчинила самогубство. Що могло стати причиною для такого кроку - на даний момент невідомо.

Як повідомляв Главред, в Туреччині біля курортного міста Кемер загинув 28-річний турист з України. Трагедія сталася в результаті лобового зіткнення двох гідроциклів.

Чоловіка в несвідомому стані доставили в лікарню, але лікарям не вдалося його врятувати. За фактом інциденту турецька прокуратура проводить розслідування.