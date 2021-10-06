"Пермський стрілок" Бекмансуров прийшов до тями, поки що він залишається в реанімації

Тимур Бекмансуров влаштував стрілянину в університеті Пермі/ t.me/breakingmash

Житель російської Пермі Тимур Бекмансуров, який 20 вересня влаштував масову стрілянину в університеті, прийшов до тями. Поки що він не може говорити після операції на гортані та спілкується за допомогою записок

Telegram-канал Борус опублікував фото 18-річного стрілка з реанімації. Зазначається, що йому провели безліч операцій. Бекмансурову стало краще та незабаром його переведуть в звичайну палату. Там його зможуть допитати правоохоронці.

Раніше Telegram-канал SHOT повідомляв, що на лікування Бекмансурова витрачають величезні гроші. Один день в лікарні обходиться майже в 2 млн рублів (близько 737 тис. грн).

Тимур Бекмансуров в реанімації / t.me/borusio

Напад на університет в Пермі 20 вересня

Тимур Бекмансуров напав на пермський виш вранці 20 вересня. Спочатку він відкрив вогонь по випадковому автомобілю і лише потім пішов до Пермського університету. Водій, по якому стріляв Бекмансуров, вижив.

Внаслідок стрілянини в навчальному закладі загинули шестеро людей. Самого стрілка затримали, він дістав серйозних поранень, тому його доставили в реанімацію.

Реклама

Перед нападом у соцмережі Бекмансуров поетапно розповів, як збирався влаштувати стрілянину.

У дописі йдеться: "Подія не є терактом (принаймні з юридичної точки зору). Я не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійний і аполітичний. Ніхто не знав про те, що я збирався зробити, всі дії я проводив самостійно".

Пізніше стали відомі нові подробиці про "пермського стрілка". Як розповів один із сусідів Бекмансурова, батько Тимура був найманцем, зокрема брав участь у подіях на Донбасі.