УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Перший удар в щелепу": у США попередили Москву про атаку у відповідь на кораблі РФ в Чорному морі

1 серпня 2021, 19:03

Росія діє агресивно поблизу НАТО, це може призвести до серйозних проблем, сказав Роберт Берк.

ВМС США
ВМС США завдадуть удару по кораблях Чорноморського флоту тільки у відповідь на агресію Росії - командувач Берк / Reuters

Військово-морські сили США відкриють вогонь по кораблях Росії тільки у тому випадку, якщо росіяни підуть на провокацію. Американці не мають наміру завдавати удару першими, проте не вимагатимуть від своїх командирів "приймати першими удар в щелепу". Про це заявив командувач ВМС США у Європі та Африці Роберт Берк.

Як повідомляє Business Insider, якщо іноземний літак пролітатиме поруч з есмінцями Північноатлантичного альянсу, то командири самостійно вирішать, як відповідати на такі виклики.

"Можна стверджувати, що вони (росіяни) провокують нас на те, щоб ми завдали удару першими. Ми не збираємося робити це першими без провокації, але при цьому я не збираюся вимагати від своїх командирів приймати перший удар в щелепу", - зазначив Берк.

Також він додав, що сили Росії нерідко діють неподалік від НАТО. Подібні дії можуть призвести до серйозних ризиків.

"Це велика проблема у зв'язку зі зростаючою агресивністю. Тому нам доведеться дуже уважно за цим стежити", - підкреслив адмірал Роберт Берк.

Реклама

Ситуація з есмінцем у Криму

У Міноборони РФ 24 червня зробили заяву, згідно з якою російський корабель відкрив попереджувальний вогонь у напрямку есмінця Defender Великобританії. Корабель курсував у Чорноморській акваторії за 12 кілометрів від окупованого росіянами Криму. В оборонному відомстві стверджували, що бомбардувальник Су-24М запустив попереджувальне бомбометання за курсом руху британського корабля.

Офіційний Київ у відповідь заявив, що подібні дії Москви сигналізують про те, що Росія намагається посилити свій вплив у Чорному та Азовському морі. У зв'язку з цим українська держава закликала зміцнити взаємодію з НАТО.

читайте такожКонтрудар України і НАТО по Росії в Чорному морі: у ВМС зробили попередження МосквіУ Британії не підтвердили заяви росіян про те, що вони відкрили вогонь і обстріляли есмінець. У Лондоні підкреслили, що британський корабель нічого не порушував, тому що рухався в територіальних водах України.

В оборонному відомстві РФ пізніше й зовсім назвали британський есмінець "жирною ціллю для протикорабельних комплексів Чорноморського флоту" і закликали Лондон не відправляти свої кораблі до Криму.

У МЗС Росії й зовсім пригрозили "скинути бомби" за курсом корабля або самої цілі у тому випадку, якщо іноземні кораблі наблизяться до окупованого Криму.

новини Росії новини США ВМС чорноморський флот РФ
Зараз ви переглядаєте новину «"Перший удар в щелепу": у США попередили Москву про атаку у відповідь на кораблі РФ в Чорному морі». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Коли Україна перетвориться на тропіки: синоптик дала несподіваний прогноз і назвала терміниКоли Україна перетвориться на тропіки: синоптик дала несподіваний прогноз і назвала терміни Календар магнітних бур на серпень 2021 року: коли чекати ударівКалендар магнітних бур на серпень 2021 року: коли чекати ударів Штучний дефіцит: чому знову дорожчає паливоШтучний дефіцит: чому знову дорожчає паливо Шантаж Європи через ПП-2: сховища ЄС порожніють, а Газпром знову обрубав постачання газуШантаж Європи через ПП-2: сховища ЄС порожніють, а Газпром знову обрубав постачання газу Місячний гороскоп на тиждень 2-8 серпня для всіх знаків Зодіаку: зміни в житті, кредити і любовМісячний гороскоп на тиждень 2-8 серпня для всіх знаків Зодіаку: зміни в житті, кредити і любов

Останні новини

20:23

Програла парі: на Черкащині потонули чоловік і дружина

20:10

Голубці з пекінської капусти: простий рецепт Відео

19:55

Фільм Час 2021 - рецензія та огляд нового шедевру Найта Шьямалана Відео

19:51

РФ випробовує на жителях ОРДЛО свою нову вакцину - розвідка Відео

19:39

Не повернувся з пробіжки: у Києві зник білоруський активіст

Реклама
19:30

Українці не повинні вимагати більше медалей Погляд

19:14

У Росії через лісові пожежі серед білого дня зникло сонячне світло Відео

19:02

Столиця готується до найгіршого сценарію по коронавірусу - Рубан Відео

19:00

Келих вина кожен день: що насправді відбувається з організмом Відео

18:50

Зеленський заінтригував українців заходами до ювілейного Дня Незалежності України

18:44

Mamarika народила первістка - зворушливе фото з пологового будинку

18:40

Скандал на Олімпіаді: чоловік білоруської легкоатлетки втік до Києва

18:39

Представниця розкрила реальну ситуацію зі здоров'ям МакЅим

18:34

Телефонний код Києва: як додзвонитися зі стаціонарного та мобільного

18:27

Трьох дівчат з Тернопільщини продали в сексуальне рабство в Португалію

18:04

Прикмети на 3 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

18:02

Без "пострадянського простору": Кулеба закликав ЄС вважати Україну частиною Заходу Відео

17:51

"Моя дружина": чоловік накинувся на жінку в тролейбусі і моторошно її побив Відео

17:42

Назвали дату 5 сезону шоу Танці з зірками 2021 на каналі 1+1

17:40

Міжнародний день пива: коли і як відзначають, привітання і картинки

Реклама
17:20

Телеканал 1+1 став лідером телеперегляду за результатами липня

17:12

Моторошна аварія на Хмельниччині: три жертви, у тому числі 3-річна дитина Відео

17:10

Не медузи і не комарі: на український курорт налетіла нова напасть Відео

17:04

З'явилися подробиці стану танцюриста Дорофєєвої на наступний день після побиття

16:55

Симптоми Альцгеймера: ознаки водіння можуть вказувати на ранні стадії захворювання Відео

16:50

"Смакота": колишня дружина Позитива вразила апетитною фігурою, катаючись на дошці

16:31

У Києві таксист знущався над Україною і жорстоко порізав ножем американця

16:30

У росіянки в руках вибухнув батон Відео

16:19

Несподівані способи використання оцту в будинку і для здоров'я Відео

15:44

Киян попереджають про новий локдаун: влада готує нові спецперепустки і обмеження Відео

15:44

Спинальний хірург назвав шість несподіваних причин болю в спині Відео

15:43

Як поповнити Водафон без комісії і що робити з бонусами

15:35

Україна в "лігві" Лукашенка: Росія вибухнула умовою діалогу щодо Донбасу

15:30

Чи піде за планом навчальний рік в Україні під атакою нових штамів COVID-19 - прогноз Комаровського Відео

15:19

В УАФ визначилися з головними кандидатами на заміну Шевченка на чолі збірної України

15:17

Затримано співробітника УДО, яки мало не вбив танцюриста Наді Дорофєєвої - відео бійки Відео

15:04

Найсмачніше абрикосове варення на зиму: старовинний рецепт Відео

14:58

Віра Брежнєва зняла кліп на пісню Рожевий дим Відео

14:30

Жодних планів щодо зупинки СП-2: ФРН не вдарить по трубі, навіть якщо РФ піде в атаку - Bloomberg Відео

14:14

Налетить небезпечна погода: синоптики попередили українців про різке похолодання Відео

Реклама
14:11

Коли День шахтаря в Україні в 2021 році: дата, традиції свята, цікаві факти про професію

13:48

На популярному українському курорті водний мотоцикл на швидкості протаранив "банан" з людьми Відео

13:41

Названо три розумних поради з приготування на грилі, щоб уникнути ризику раку Відео

13:30

В Україні продовжує зростати вартість проїзду: яка ситуація в різних регіонах Відео

13:18

Перші ознаки вагітності – коли та на що звертати увагу Відео

13:13

Бухгалтери, економісти та юристи "зникнуть" до 2030 року: 13 "непотрібних" професій у майбутньому

13:08

Як Україна святкуватиме День Незалежності: з'явилася програма заходів Відео

12:52

Посухи як в Іспанії чи в Ізраїлі: експерти дали похмурий прогноз щодо зміни українського клімату Відео

12:46

У моді стрижка на середнє волосся боб з чубчиком: смілива і динамічна зачіска для стильного образу Фото Відео

12:45

"В процесі": Mamarika в пологовому будинку - лікарі готують співачку до пологів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти