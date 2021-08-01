"Перший удар в щелепу": у США попередили Москву про атаку у відповідь на кораблі РФ в Чорному морі

ВМС США завдадуть удару по кораблях Чорноморського флоту тільки у відповідь на агресію Росії - командувач Берк / Reuters

Військово-морські сили США відкриють вогонь по кораблях Росії тільки у тому випадку, якщо росіяни підуть на провокацію. Американці не мають наміру завдавати удару першими, проте не вимагатимуть від своїх командирів "приймати першими удар в щелепу". Про це заявив командувач ВМС США у Європі та Африці Роберт Берк.

Як повідомляє Business Insider, якщо іноземний літак пролітатиме поруч з есмінцями Північноатлантичного альянсу, то командири самостійно вирішать, як відповідати на такі виклики.

"Можна стверджувати, що вони (росіяни) провокують нас на те, щоб ми завдали удару першими. Ми не збираємося робити це першими без провокації, але при цьому я не збираюся вимагати від своїх командирів приймати перший удар в щелепу", - зазначив Берк.

Також він додав, що сили Росії нерідко діють неподалік від НАТО. Подібні дії можуть призвести до серйозних ризиків.

"Це велика проблема у зв'язку зі зростаючою агресивністю. Тому нам доведеться дуже уважно за цим стежити", - підкреслив адмірал Роберт Берк.

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Ситуація з есмінцем у Криму

У Міноборони РФ 24 червня зробили заяву, згідно з якою російський корабель відкрив попереджувальний вогонь у напрямку есмінця Defender Великобританії. Корабель курсував у Чорноморській акваторії за 12 кілометрів від окупованого росіянами Криму. В оборонному відомстві стверджували, що бомбардувальник Су-24М запустив попереджувальне бомбометання за курсом руху британського корабля.

Офіційний Київ у відповідь заявив, що подібні дії Москви сигналізують про те, що Росія намагається посилити свій вплив у Чорному та Азовському морі. У зв'язку з цим українська держава закликала зміцнити взаємодію з НАТО.

читайте такожКонтрудар України і НАТО по Росії в Чорному морі: у ВМС зробили попередження МосквіУ Британії не підтвердили заяви росіян про те, що вони відкрили вогонь і обстріляли есмінець. У Лондоні підкреслили, що британський корабель нічого не порушував, тому що рухався в територіальних водах України.

В оборонному відомстві РФ пізніше й зовсім назвали британський есмінець "жирною ціллю для протикорабельних комплексів Чорноморського флоту" і закликали Лондон не відправляти свої кораблі до Криму.

У МЗС Росії й зовсім пригрозили "скинути бомби" за курсом корабля або самої цілі у тому випадку, якщо іноземні кораблі наблизяться до окупованого Криму.