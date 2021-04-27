Пєсков розкрив деталі майбутньої зустрічі Путіна і Зеленського

Адміністрації президентів Росії та України знаходяться в постійному контакті з питання організації можливої зустрічі лідерів держав, розповів спікер Путіна.
Треба прояснити ще багато деталей щодо порядку можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна й українського лідера Володимира Зеленського, заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков у вівторок, 27 квітня.
"Київ поки не пропонував конкретні майданчики для можливої зустрічі Путіна і Зеленського", - зазначив Пєсков, його цитує ТАСС.
За його словами, адміністрація президента Росії та Офісу президента України перебувають у постійному контакті з питання організації можливої зустрічі лідерів держав.
"Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак знаходиться у постійному контакті з адміністрацією президента України", - сказав він.
Водночас він підкреслив, що метою можливої зустрічі президентів Росії і України не може бути пошук шляхів врегулювання конфлікту на Донбасі.
"Абсолютно чітко було викладено президентом [РФ Володимиром Путіним] його ставлення до ініціативи. Такий діалог може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин. Тобто цей діалог не може здійснюватися виходячи з цілей пошуків врегулювання конфлікту на південному сході України", - уточнив Пєсков.
Зустріч Путіна і Зеленського - про що йшлося раніше:
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що президент України Володимир Зеленський не поїде до Москви, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.
- 26 квітня президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що дав доручення голові свого Офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним. Трохи згодом у той же день прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що поки немає деталей зустрічі.