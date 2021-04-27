Пєсков розкрив деталі майбутньої зустрічі Путіна і Зеленського / УНІАН

Треба прояснити ще багато деталей щодо порядку можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна й українського лідера Володимира Зеленського, заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков у вівторок, 27 квітня.

"Київ поки не пропонував конкретні майданчики для можливої зустрічі Путіна і Зеленського", - зазначив Пєсков, його цитує ТАСС.

За його словами, адміністрація президента Росії та Офісу президента України перебувають у постійному контакті з питання організації можливої зустрічі лідерів держав.

"Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак знаходиться у постійному контакті з адміністрацією президента України", - сказав він.

Водночас він підкреслив, що метою можливої зустрічі президентів Росії і України не може бути пошук шляхів врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Абсолютно чітко було викладено президентом [РФ Володимиром Путіним] його ставлення до ініціативи. Такий діалог може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин. Тобто цей діалог не може здійснюватися виходячи з цілей пошуків врегулювання конфлікту на південному сході України", - уточнив Пєсков.

Зустріч Путіна і Зеленського - про що йшлося раніше: