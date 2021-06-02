Пєсков розповів, про що ще говоритимуть Путін і Байден у Женеві

За підсумками саміту Путіна і Байдена може бути прийнятий спільний документ. Про це недвозначно заявив заступник керівника МЗС РФ Сергія Рябкова.
На зустрічі президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна обговорюватимуть тему кіберзлочинності. Про це розповів прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
"Очевидно, що злочинність в кіберсфері і виклики, з якими нам доводиться стикатися в кіберсфері, так чи інакше будуть на порядку денному", ‒ сказав він.
Пєсков підкреслив, що зараз РФ і США не співпрацюють у сфері кібербезпеки.
"Поки нічого не змінилося. Поки передчасно про це говорити. Коли почнеться повноформатне співробітництво в кіберсфері, в сфері інформаційної безпеки, то саме співробітництво, до якого закликав президент Путін, тоді і зміниться. Але поки, звичайно, про співпрацю говорити передчасно", - сказав він.
За словами заступника керівника МЗС РФ Сергія Рябкова, за підсумками саміту може бути прийнятий спільний документ.
"Я не готовий коментувати змістовну сторону підготовки саміту. Багато ідей є, все в роботі. Поки передчасно говорити про що б то не було конкретне", - сказав він.
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Зустріч Байдена з Путіним - про що повідомлялося раніше:
- Відбулася зустріч помічника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана і секретаря російського Радбезу Миколи Патрушева. Сторони провели консультації, за підсумком яких держави випустили заяви, що підтверджують наміри провести американо-російський саміт, який включає зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним.
- Пізніше журналісти американського телеканалу CNN з посиланням на двох американських чиновників повідомили про те, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися 15-16 червня в Женеві.
- У Білому домі і Кремлі зробили офіційні заяви, згідно з якими саміт США і Росії пройде 16 червня в Женеві.