Пєсков розповів, про що ще говоритимуть Путін і Байден у Женеві

Джо Байден і Володимир Путін / Reuters

На зустрічі президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна обговорюватимуть тему кіберзлочинності. Про це розповів прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Очевидно, що злочинність в кіберсфері і виклики, з якими нам доводиться стикатися в кіберсфері, так чи інакше будуть на порядку денному", ‒ сказав він.

Пєсков підкреслив, що зараз РФ і США не співпрацюють у сфері кібербезпеки.

"Поки нічого не змінилося. Поки передчасно про це говорити. Коли почнеться повноформатне співробітництво в кіберсфері, в сфері інформаційної безпеки, то саме співробітництво, до якого закликав президент Путін, тоді і зміниться. Але поки, звичайно, про співпрацю говорити передчасно", - сказав він.

За словами заступника керівника МЗС РФ Сергія Рябкова, за підсумками саміту може бути прийнятий спільний документ.

"Я не готовий коментувати змістовну сторону підготовки саміту. Багато ідей є, все в роботі. Поки передчасно говорити про що б то не було конкретне", - сказав він.

читайте такожБайден зробив різку заяву про Путіна і попередив про наслідки

Зустріч Байдена з Путіним - про що повідомлялося раніше: