Пєсков розповів про самопочуття Путіна після щеплення від COVID-19

Пєсков повідав про стан Путіна після вакцинації / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін почуває себе добре після того, як отримав щеплення першим компонентом вакцини від коронавірусу, повідомив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков з бесіді з Інтерфаксом.

"Президент почуває себе добре", - заявив представник Кремля.

Пєсков також підтвердив, що президент пройде вакцинацію другим компонентом препарату "у встановлені терміни".

Вакцинація Володимира Путіна від коронавірусу