Пєсков розповів про самопочуття Путіна після щеплення від COVID-19

Пєсков підтвердив, що президент пройде вакцинацію другим компонентом препарату "у встановлені терміни".
Президент Росії Володимир Путін почуває себе добре після того, як отримав щеплення першим компонентом вакцини від коронавірусу, повідомив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков з бесіді з Інтерфаксом.
"Президент почуває себе добре", - заявив представник Кремля.
Пєсков також підтвердив, що президент пройде вакцинацію другим компонентом препарату "у встановлені терміни".
Вакцинація Володимира Путіна від коронавірусу
- У вівторок, 23 березня, глава Кремля Володимир Путін зробив щеплення від коронавірусу, заявив його прессекретар Дмитро Пєсков. Він повідомив, що президент почуває себе добре.
- Пєсков розповів, що Кремль не поширюватиме фото - і відеокадри самої процедури. Він зазначив, що глава держави і так багато робить для просування російських вакцин, повідомляє РИА Новости.
- Про реєстрацію вакцини" Супутник V " 11 серпня 2020 року заявив президент РФ Володимир Путін. Він також розповів, що одна з його дочок пройшла процедуру вакцинації даним препаратом.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я розкритикували процес ліцензування російської вакцини. У ВООЗ акцентували увагу на тому, що вакцина не пройшла належних клінічних досліджень. Тому на даний момент не можна зробити висновок про безпеку та ефективність препарату.
- Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен висловила здивування, що Росія пропонує багатьом країнам свою вакцину від коронавірусу "Супутник V" в той час, коли в самій країні справи з вакцинацією просуваються не надто швидко
Автор: Катерина Трохимчук