Пєсков сказав, що Путін точно не буде обговорювати із Зеленським

Володимир Путін не буде обговорювати із Володимиром Зеленським кримське питання, стверджував Дмитро Пєсков / Reuters

Прессекретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава РФ точно не буде обговорювати з українським колегою Володимиром Зеленським питання Криму.

Путін і Зеленський можуть поговорити про відносини Москви та Києва, публікує слова спікера ria.ru.

Пєсков додав, що про півострів говорити не будуть, оскільки обговорювати "нічого".

"Президент сам сказав, що можна вести мову саме про двосторонні відносини, такої теми як Крим не існує, тому там нічого обговорювати", – сказав спікер.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час відеозвернення, яке з'явилося 20 квітня, зокрема звернувся до Володимира Путіна – запропонував зустрітися у будь-якій точці Донбасу, в якій йдуть бої.

Путін відреагував на пропозицію українського колеги. За його словами, якщо Зеленський хоче обговорити конфлікт на Донбасі, то має зустрітися з представниками так званих "ДНР" і "ЛНР".

Лідер Росії також заявив, що Зеленського у будь-який час готові прийняти у Москві для обговорення відносин між Україною та РФ.

Наприкінці березня на Донбасі загострилася ситуація – проросійські бойовики стали активніше обстрілювати позиції українських військових, наша країна зазнала втрат.

Зеленський зробив запит на телефонні переговори з Путіним, однак так і не отримав відповідь.

В останні дні березня також стало відомо, що РФ нібито для навчань стягує війська до східного кордону української держави. Україна та її західні партнери жорстко відреагували на маневри російських сил.

Вже наприкінці квітня в Міноборони РФ вирішили повернути стягнуті сили в їхні частини.