Пєсков заявив, що без України не можна розв'язати конфлікт на Донбасі

Пєсков заявив, що без України не можна вирішити конфлікт на Донбасі / REUTERS

Вирішити конфлікт на Донбасі без України не вийде, заявив прессекретар глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Водночас він підкреслив, що не можна заборонити лідерам Росії, Німеччини та Франції обмінюватися думками з цього питання.

"Звичайно ж, не вийде. Ніхто не зможе розв'язати це питання. Але з іншого боку, сумнівно, що можна відмовити у праві лідерам трьох країн обмінятися думками щодо ескалації напруженості на південному сході України", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, чи вийде без участі України на конференції лідерів Німеччини, Франції та Росії розв'язати питання про ситуацію, що загострилася на Донбасі, його цитує РИА Новости.

Зазначимо, напередодні Пєсков заявив, що йде підготовка до організації відеоконференції за участю президента Росії Володимира Путіна, лідера Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель. Він уточнив, що дискусія, в якій не братимуть участь Україна і глава держави Володимир Зеленський, відбудеться поза межами нормандського формату й включатиме тему ситуації на Донбасі.

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