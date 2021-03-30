Пєсков заявив, що без України не можна розв'язати конфлікт на Донбасі

Готується відеоконференція за участю президента РФ, лідера Франції та канцлера ФРН. Пєсков заявив, що поговорити їм ніхто не завадить, і пояснив роль Києва.
Вирішити конфлікт на Донбасі без України не вийде, заявив прессекретар глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Водночас він підкреслив, що не можна заборонити лідерам Росії, Німеччини та Франції обмінюватися думками з цього питання.
"Звичайно ж, не вийде. Ніхто не зможе розв'язати це питання. Але з іншого боку, сумнівно, що можна відмовити у праві лідерам трьох країн обмінятися думками щодо ескалації напруженості на південному сході України", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, чи вийде без участі України на конференції лідерів Німеччини, Франції та Росії розв'язати питання про ситуацію, що загострилася на Донбасі, його цитує РИА Новости.
Зазначимо, напередодні Пєсков заявив, що йде підготовка до організації відеоконференції за участю президента Росії Володимира Путіна, лідера Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель. Він уточнив, що дискусія, в якій не братимуть участь Україна і глава держави Володимир Зеленський, відбудеться поза межами нормандського формату й включатиме тему ситуації на Донбасі.
Переговори щодо Донбасу - про що йшлося раніше:
- 9 березня президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку зустрічі лідерів нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі – Володимира Путіна, Еммануеля Макрона та Ангели Меркель. Однак у разі, якщо вона не відбудеться, глава української держави знайде інший формат переговорів з кожною стороною.
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинули 4 українських військових.
- Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- 27 березня глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у президента Франції Еммануеля Макрона достатньо якостей, щоб переконати главу Кремля Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо Донбасу у нормандському форматі.
- 29 березня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на цей час російський глава держави Володимир Путін не планує проведення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Розмову буде організовано у тому разі, якщо з'явиться така потреба.