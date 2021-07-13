Пєсков заявив, що Путін готовий влаштувати рандеву з Зеленським, але за однієї умови / УНІАН

У Кремлі заявили про готовність російського лідера Володимира Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Але обговорюватимуть тільки ті теми, які вважає за потрібне президент Росії, заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

Водночас Пєсков повідомив, що у практичному плані зустріч Путіна та Зеленського не готується. "Путін готовий до діалогу з Зеленським, але за винятком тих тем, які марно обговорювати", - повідомив він, його цитує "РИА Новости".

Відзначимо, у Кремлі раніше повідомляли, що Путін хоче обговорити з Зеленським тільки теми співпраці України та Росії. Питання Криму та Донбасу він не бачить на порядку денному. Які, своєю чергою, є головними для Володимира Зеленського.

Зустріч Зеленського з Путіним - про що йшлося раніше:

20 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.

Детальніше про пропозицію Зеленського Путіну зустрітися на Донбассі дивіться в сюжеті:

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У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".

26 квітня президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що дав доручення голові свого офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним. Трохи згодом в той же день прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що поки немає деталей зустрічі.

28 квітня президент України заявив, що хоче провести зустріч з Путіним у Ватикані.