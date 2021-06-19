Співачка МакSим в комі та під апаратом ШВЛ: що сталося

МакЅим ввели в штучну кому / instagram.com/maksimartist

Госпіталізована російська співачка МакЅим (справжнє ім'я Марина Абросимова) під'єднана до апарату штучної вентиляції легенів та введена у медикаментозну кому.

Артистку під'єднали до апарату ШВЛ та ввели в кому, оскільки у неї діагностовано пневмонію з сильним ураженням легенів і був низький рівень сатурації (мало кисню в крові), пише ria.ru з посиланням на відомості її представниці.

За словами представниці співачки, зараз всі сили спрямовано на те, щоб прочистити легені. Співрозмовниця додала, що виконавицю будуть поступово виводити з коми та стежити за реакцією на лікування.

"Лікар дає досить позитивний прогноз, тобто це вимушено було зроблено для того, щоб не виникло кисневого голодування...", – сказала представниця МакЅим.

За її словами, мабуть, у співачки коронавірус COVID-19. Співрозмовниця додала, що тести, які робила артистка, давали негативний результат.

Представниця виконавиці Яна Богушевська також говорила, що МакЅим під'єднана до апарату ШВЛ, знаходиться в штучній комі, та їй прочищають легені.

Богушевська поділилася з РЕН ТВ, що прогнози щодо співачки позитивні, оскільки вона "молода та міцна".

Кілька днів тому Марина Абросимова на своїй сторінці в Instagram написала, що 11 червня у неї були симптоми застуди, і тому вона вирішила зробити терміновий тест на коронавірус. За словами артистки, тест був негативним.

Потім співачка дала концерт – виступала в Казані з температурою 39. Пізніше виконавиці стало гірше, і її забрали в клініку. Лікарі говорили, що в Абросимової пневмонія. Було діагностовано ураження 40% легень.

Довідка. Марина Абросимова народилася 10 червня 1983 року в місті Казань, яке тоді було частиною СРСР, а тепер є одним з міст Росії, пише Вікіпедія.

Абросимова досягла успіху в російському шоу-бізнесі після того, як 28 березня 2006 року вийшов її альбом Трудный возраст. Тираж альбому склав 1,5 мільйони копій.

У 2007-му в РФ співачка стала однією з найбільш комерційно успішних.