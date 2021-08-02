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Pfizer і Moderna підвищили ціни на свої COVID-вакцини: скільки коштує одна доза

2 серпня 2021, 09:07

Вартість вакцин зросла на 25% і 10% відповідно.

Вакцина Pfizer
Pfizer і Moderna підвищили ціни на свої вакцини / Reuters

Фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna, які є виробниками одних з найефективніших у світі вакцин проти COVID-19, переглянули ціну своїх розробок на тлі зростання попиту.

Зокрема, Pfizer підняла ціну на свою вакцину більш ніж на 25% – з 15,5 до 19,5 євро (близько 625 грн) за одну дозу. Вакцина від Moderna подорожчала приблизно на 10% – з 22,60 євро до 25,50 євро (близько 815 грн) за одну дозу. Принаймні, такі нові ціни вже зафіксовані в контрактах на постачання вакцин до країн Євросоюзу, повідомляє видання Financial Times.

Одна з причин здорожчання вакцин від Pfizer і Moderna – третя фаза випробувань показала їхню вищу ефективність у порівнянні з дешевими аналогами. Наприклад, від компаній AstraZeneca і Johnson & Johnson. Європейська комісія і уряди країн ЄС погодилися заплатити вищу ціну, щоб забезпечити підтверджені поставки з європейських заводів-виробників.

Повідомляється, що Moderna підтвердила, що угоди щодо менших обсягів виконуватимуться за вищими цінами. Представник компанія Pfizer ухилився від коментарів.

Що відомо про вакцини Pfizer і Moderna

Вакцина розробки Pfizer і BioNTech першою отримала схвалення в США і ЄС; це по суті єдина з доступних у нас вакцин, схвалена у всіх країнах-членах Євросоюзу. Її ефективність у запобіганні захворювання COVID-19 через сім днів після дводозової вакцинації оцінюється в 95%.

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Вакцина американської компанії Moderna є другою у світі (після Pfizer), яка після завершення трьох етапів клінічних досліджень показала високу ефективність у запобіганні зараженню коронавірусом. Її ефективність – 94,1%, в тому числі вона гарантує захист від тяжкого перебігу COVID-19.

Варто зазначити, що поки Україна отримувала ці вакцини в рамках міжнародної програми COVAX. Однак у травні наша країна уклала з Pfizer контракт на поставку 10 млн доз вакцини. Чи виросте ціна і для України, невідомо.

А тим часом столиця почала готуватися до третьої хвилі епідемії COVID-19. Зокрема, проводиться збір списків співробітників підприємств, які потребуватимуть спецпропусків на проїзд у громадському транспорті на випадок можливого локдауну восени.

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