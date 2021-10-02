Лист з грузинської в'язниці: Саакашвілі звинуватив Путіна у своєму затриманні

Саакашвілі написав листа з в'язниці у Грузії / УНІАН

Затриманий у п'ятницю, 1 жовтня, третій президент Грузії Михайло Саакашвілі написав листа з в'язниці, в якому стверджує, що знав, що його заарештують "за сфабрикованими вироками, винесеними за наказом президента Росії Володимира Путіна". Також у листі він закликав громадян Грузії йти на місцеві вибори.

"Коли я їхав з Києва і приїхав сюди, я знав, що, швидше за все, мене заарештують за сфабрикованими, неправдивими вироками, винесеними за наказом Путіна. Жодна країна в світі, крім Росії, не визнає цей вирок, але я все ж приїхав", - йдеться в листі Саакашвілі, переклад якого опублікований на сайті newsgeorgia.ge.

Він просить "всіх піти на вибори, щоб жоден голос не був втрачений, а після цього ми повинні разом захищати результати референдуму".

"Моя свобода і, що більш важливо, свобода Грузії повністю залежить від ваших дій і боєздатності. Від цього також залежить міжнародна підтримка. Будь ласка, не сумнівайтеся і вірте, що наша перемога в наших руках", - зазначив Саакашвілі.

Відзначимо, в суботу, 2 жовтня, у Грузії проходять вибори до органів місцевого самоврядування. Опозиція називає їх "референдумом", оскільки вважає, що громадяни повинні оголосити уряду вотум недовіри і вийти на протести в разі фальсифікацій.

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Затримання Саакашвілі

Уранці 1 жовтня Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, ймовірно, з Батумі. Увечері Саакашвілі затримали - про це повідомив під час брифінгу прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.

Президент України Володимир Зеленський стурбований новинами про затримання колишнього президента Грузії, громадянина України Михайла Саакашвілі в Грузії, заявив прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Лідерка країни відверто висловилася про можливість його помилування. "Моя відповідь проста й остаточна: Ні і ніколи", - заявила вона.