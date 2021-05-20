Полум'я і стовп чорного диму: з'явилося відео падіння військового Як-130 в Білорусі

Момент катастрофи Як-130 в Білорусі / Скріншот

У Мережі опублікували відео, на якому зображений момент аварії військового літака Як-130 у білоруському місті Барановичі.

На записі відеореєстратора, розміщеному в Youtube, видно, що після падіння літака на землі з'явився величезний спалах вогню, а в небо піднявся стовп чорного диму.

Зазначимо, що місце падіння опинилося між будинками в сільській місцевості.

При цьому автор відео падіння літака на ім'я Олександр розповів білоруському виданню Intex-press про те, що залишилося за кадром

Він звернув увагу на траєкторію польоту, ще коли Як-130 був у повітрі: "Бачимо, що літак летить якось під кутом. Я подумав ще, як він вирулить. Потім помітили, як пілоти намагалися катапультуватися, бачили, як вони відкривали кабіну... але це секунди... і — вибух".

До місця падіння водій приїхав одним з перших. У цей час один з пілотів лежав на землі біля будинку: "Ми тільки по шолому визначили, що це пілот. Другого ми не бачили".

Падіння Як-130 в Білорусі: