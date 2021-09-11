"Погана угода": у Держдепі США продовжать боротьбу з Північним потоком-2 як з політичним проєктом РФ

У Держдепі США продовжать боротьбу з Північним потоком-2 як з політичним проєктом РФ / Reuters

США мають намір продовжити протидію російському проєкту газопроводу "Північний потік-2", заявила офіційний представник Держдепу Джаліна Портер.

Офіційний Вашингтон як і раніше вважає російський газопровід "Північний потік-2" поганою угодою, повідомили у пресслужбі відомства.

"Ми говорили це раніше і продовжуємо повторювати. Ми вважаємо це поганою угодою і продовжимо протидіяти цьому трубопроводу як геополітичному проєкту Росії", - сказала Портер в ході телефонного брифінгу.

Зазначимо, глава правління компанії Газпром Олексій Міллер у п'ятницю, 10 вересня, зробив заяву про те, що газопровід Північний потік-2 вже добудовано. Роботи з трубою завершилися о 8:45 за київським часом.

Журналісти Bloomberg дізналися, що перші поставки газу трубопроводом СП-2 можуть початися вже з 1 жовтня. Причому через два місяці після цього газопровід може запрацювати на повну потужність.

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У МЗС Росії висловили надію, що запуск СП-2 відбудеться якомога швидше, однак визнали ключову роль ФРН у цьому питанні. Саме Німеччина проводитиме сертифікацію газопроводу.