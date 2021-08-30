По США пронісся найстрашніший ураган в історії: моторошні кадри показали з космосу

Люди масово покидали місто / Reuters

Стихійне лихо в США. Найстрашніший в історії ураган "Іда" напередодні обрушився на Луїзіану і повністю знеструмив Новий Орлеан, з якого на вихідних масово з'їжджали люди.

Негода була настільки масштабною і нищівною, що її навіть показали з космосу.

Фото з МКС зробив французький астронавт Томас Песке.

За його словами, подібні урагани останнім часом дуже часто відбуваються на планеті і завдають все більше шкоди.

Ураган "Іда" досяг узбережжя США в суботу, 29 серпня. В результаті були підтоплені і знеструмлені мільйони будинків. Швидкість вітру досягала 240 км/год. Експерти застерігають, що вода може піднятися до 2,7 метрів.

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Новий Орлеан живе за рахунок генераторів.

При цьому, в результаті стихії вже є один загиблий.

Станом на сьогоднішній день "Іда" прямує вглиб суші, а швидкість вітру дещо знизилася - до 155 км/год.

Нагадаємо, у зв'язку зі стихією влада міста закликала жителів екстрено евакуюватися. У Новому Орлеані оголошено режим надзвичайної ситуації. Тих, хто не встиг виїхати з міста, обіцяли укрити в притулках.