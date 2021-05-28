Чому у Лукашенка ховають Протасевича: батьки журналіста назвали причини

Мати опозиційного журналіста Наталія Протасевич емоційно звернулася до сина в надії, що він все ж таки зможе її почути.
Батьки білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, якого затримали в Мінську, впевнені, що до нього застосовували насильство. Вони досі не знають, де знаходиться їхній син.
Мати активіста Наталія Протасевич розповіла, що родичів не пустили на зустріч з Романом. Про це жінка заявила у відеозверненні, яке показали в прямому ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі 1+1.
Батько затриманого Дмитро Протасевич назвав причини, чому влада Білорусі ховає Романа. За його словами, передусім вони хочуть "приховати сліди своїх злочинів у вигляді тортур і знущань над ув'язненими, над поміщеними під варту в місця позбавлення волі".
"І друга причина - те, що його затримання та його утримання є, напевно, мірою психологічного тиску на нас як на батьків, на рідних, близьких — і перш за все, на нього", - сказав він.
Наталія Протасевич емоційно звернулася до сина в надії, що він все ж таки зможе її почути: "Я хочу сказати, синочок мій, любий мій, тримайся! Тримайся, будь ласка! Ти герой. Ми витягнемо тебе. Стільки докладається зусиль. Стільки людей зараз намагаються допомогти звільнити тебе. Тримайся, будь ласка. Ти сильний. І ми переможемо. Ти витримаєш".
Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську - про що раніше писав Главред:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич.
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- Адвоката пустили до Романа Протасевича через 4 дні після затримання. Правозахисниця Інеса Оленська не повідомила, де знаходиться Роман.
- У пресслужбі МВС Білорусі заявили, що Роман Протасевич перебуває в одному з СІЗО в Мінську. Силовики заявили, що опозиціонер не скаржився на проблеми зі здоров'ям.