Чому у Лукашенка ховають Протасевича: батьки журналіста назвали причини

Батьки Романа Протасевича кажуть , що не знають, де знаходиться їхній син / Reuters

Батьки білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, якого затримали в Мінську, впевнені, що до нього застосовували насильство. Вони досі не знають, де знаходиться їхній син.

Мати активіста Наталія Протасевич розповіла, що родичів не пустили на зустріч з Романом. Про це жінка заявила у відеозверненні, яке показали в прямому ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі 1+1.

Батько затриманого Дмитро Протасевич назвав причини, чому влада Білорусі ховає Романа. За його словами, передусім вони хочуть "приховати сліди своїх злочинів у вигляді тортур і знущань над ув'язненими, над поміщеними під варту в місця позбавлення волі".

"І друга причина - те, що його затримання та його утримання є, напевно, мірою психологічного тиску на нас як на батьків, на рідних, близьких — і перш за все, на нього", - сказав він.

Наталія Протасевич емоційно звернулася до сина в надії, що він все ж таки зможе її почути: "Я хочу сказати, синочок мій, любий мій, тримайся! Тримайся, будь ласка! Ти герой. Ми витягнемо тебе. Стільки докладається зусиль. Стільки людей зараз намагаються допомогти звільнити тебе. Тримайся, будь ласка. Ти сильний. І ми переможемо. Ти витримаєш".

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