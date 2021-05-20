"Подарунок Путіну": стало відомо, хто потрапить під санкції через Північний потік-2

У Держдепі заявили, що Штати продовжать протидіяти завершенню проекту СП-2 / Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена призупиняє санкції проти оператора газопроводу Північний потік-2 - компанії Nord Stream 2 AG та її глави Маттіаса Варніга.

Як повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, дане рішення відповідає "інтересам Сполучених Штатів", передає сайт Держдепу.

У Конгрес США був переданий звіт відповідно до закону Про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA). У документі було вказано чотири судна, п'ять компаній і одна фізична особа, які беруть участь в будівництві газопроводу Північний потік-2. Зокрема, йшлося про компанію Nord Stream 2 AG та її генерального директора Маттіаса Варніга.

Всі особи, зазначені у звіті, підлягають санкціям, якщо не запроваджено винятки. Саме такі винятки Держдепартамент вирішив застосувати до компанії Nord Stream 2 AG, її корпоративних співробітників, а також Маттіаса Варніга. Дане рішення мотивували "інтересами національної безпеки".

"Я вирішив, що відмова від застосування санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її генерального директора Маттіаса Варніга і посадових осіб Nord Stream 2 AG відповідає національним інтересам Сполучених Штатів", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

При цьому глава американського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що Штати "продовжать протидіяти завершенню цього проекту".

Проти кого запровадять санкції

У Держдепі повідомили, що санкції США буде запроваджено проти чотирьох суден, зазначених у звіті, а також дев'яти додаткових суден, які перебувають у власності або контролюються морською рятувальною службою (РФ) і беруть участь у будівництві Nord Stream 2.

У Сенаті США розкритикували рішення щодо СП-2

Тим часом у Конгресі США розкритикували рішення адміністрації Байдена відмовитися від санкцій проти компаній і осіб, які фактично контролюють будівництво Nord Stream 2.

На сайті Комітету Сенату США з міжнародних справ оприлюднили заяву, в якій йдеться, що рішення адміністрації не запроваджувати санкції проти оператора проекту є щонайменше помилковим. Зазначається, що воно стало "подарунком Путіну" і потенційно послабить важелі американської сторони під час запланованої зустрічі президентів США і РФ.

"Рішення адміністрації скасувати санкції, запроваджені проти компанії Nord Stream 2 AG та її генерального директора Маттіаса Варніга, посилаючись на національні інтереси США, є помилковим. Адміністрація, схоже, припускає, що якимось чином це відповідає інтересам Сполучених Штатів - дозволити завершення цього російського проекту зловмисного впливу", - заявив старший член комітету сенатор Джим Ріш.

читайте такожЕксперт назвав ще гіршу небезпеку для України, ніж Північний потік-2

Північний потік-2 - про що раніше писав Главред:

Раніше американське інформагентство Axios з посиланням на свої джерела повідомило про те, що Держдеп США, який повинен надати Конгресу доповідь щодо санкцій проти СП-2, планує відмовитися від обмежень щодо компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG та її генерального директора Матіаса Варніга. Причиною журналісти назвали наміри Білого дому налагодити відносини з ФРН.

При цьому видання Politico з посиланням на власні джерела акцентувало увагу на тому, що США готові запровадити нові санкції проти чотирьох кораблів, які задіяні в будівництві Північного потоку-2.

Пізніше глава МЗС Німеччини Хайко Маас підтвердив, що Вашингтон відмовився від санкцій проти Nord Stream 2 і гендиректора компанії Матіаса Варніга, який є німецьким громадянином.

Економіст Андрій Ілларіонов раніше заявляв, що Німеччині та Європі вигідно, щоби газ йшов не транзитом через Україну, а безпосередньо через трубопровід Північний потік-2. За його словами, це допоможе Берліну заощадити гроші та час на переговори і з Путіним, і з Києвом.