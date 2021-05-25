"Підбігає і шльопає": у Москві чоловік бігає в метро і хватає дівчат за попу

Дівчина написала заяву в поліцію через інцидент в метро Москви / 2gis.ru

У метрополітені Москви на станціях Пролетарська і Крестьянская Застава чоловік бігає біля вагонів і "шльопає" дівчат по попі. Одна з таких дам поскаржилася, що її вщипнули два дні поспіль, після чого вона написала заяву до поліції. Судячи з усього, у нього є особливий ритуал: при вході до вагону він плескає по попі стільки дівчат, скільки встигне. Після цього повертається назад на перон.

Як повідомляє Telegram-канал 112, інцидент стався на пересадочних станціях Селянська Застава і Пролетарська. За словами Ольги. Л, два дні поспіль до неї підбігав чоловік і щипав за попу в момент, коли вона заходила до вагону.

"Два дні поспіль якийсь недорозвинений підбігає і шльопає мене по дупі в момент, коли я заходжу в вагон. Двері починають закриватися і він вибігає", - скаржиться дівчина.

На питання про те, чи тільки до неї були застосовані такі дії вона сказала, що бачила, як він йшов ще за іншою дівчиною. Однак саме Ольгу він примудрився вщипнути два дні поспіль, на чому акцентувала увагу дівчина.

"Високий, жирний, пузатий...", - так вона охарактеризувала невідомого і заявила, що у відповідь на такі дії "дуже грубо нахамила", і назвала його "недорозвиненою твариною".

Ольга написала заяву до поліції. Після оформлення всіх документів їй заявили, що запросять на впізнання.