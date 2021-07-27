"Підриває безпеку України": у Європарламенті розкритикували угоду щодо Північного потоку-2

Європарламент виступив з заяву по Північному потоку-2 / pixabay.com

Члени Європейського парламенту виступили із заявою, в якій розкритикували угоду США і Німеччини щодо газопроводу Північний потік-2.

Так, заяву оприлюднили 27 липня, в якій законодавчий орган ЄС закликає звернути увагу на те, що проект підриває безпеку України і суперечить "Зеленому курсу".

Член Європарламенту Пятрас Ауштрявичюс в Facebook повідомив, що угода між Німеччиною і США є спробою країн поліпшити відносини і змінити ситуацію з "дуже поганою на погану".

"Газопровід Північний потік-2 підриває безпеку України, особливо у зв'язку з тим, що Росія продовжує провокувати і нагнітати напруженість проти України: від нарощування військового потенціалу біля кордонів України, свідками якого ми стали цієї весни, до останньої пропагандистської акції з подачі скарги проти України до Європейського суду з прав людини", - повідомляється в заяві членів Європарламенту.

Зокрема, наголошується, що запуск газопроводу не тільки суперечить "Зеленому курсу", але збільшує залежність ЄС від енергоносіїв з Російської Федерації.

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Варто відзначити, що заяву підтримали 11 членів Європарламенту.

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Угода між США і Німеччиною - про що раніше повідомляв Главред:

21 липня стало відомо, що офіційні Вашингтон і Берлін досягли угоди по Північному потоку-2. Згідно з домовленостями, США будуть домагатися продовження контракту на транзит російського газу через Україну на 10 років. Крім того, сторони домовилися, що Росії не дозволять "використовувати енергію в якості зброї". Якщо країна-окупант порушить це правило, Німеччина ініціюватиме проти неї санкції.

Гарантії для України

Німеччина повинна виділити понад 200 мільйонів євро на підтримку енергосектора і недопущення енергозалежності України.

Зокрема, у Меркель погодилися організувати "зелений фонд" розміром 1 мільярд доларів, щоб підтримати енергобезпеку України. Берлін профінансує 175 мільйонів доларів.

Також Німеччина призначить представника з фінансуванням у розмірі 70 мільйонів доларів. Він буде розвивати двосторонні проекти з Україною у сфері енергетики.

Також документ передбачає надання Україні технічної допомоги для інтеграції в електромережу ЄС.

Тим часом МЗС України вже направив ноти в Брюссель і Берлін через угоду, яку США і Німеччина уклали по газопроводу Північний потік-2. Крім того, українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.