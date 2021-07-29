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"Пошук порозуміння" з Путіним і війна в Україні: в ЄС закликали до перемовин з Росією

29 липня 2021, 13:53

Макрон і Меркель мали рацію – з Путіним треба розмовляти, проте вони неправильно піднесли свою ідею, вважає Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель
ЄС і Росія повинні домовитися про стратегію щодо ненападу - Боррель / Reuters

Європейському Союзу слід знайти взаєморозуміння з РФ, яка володіє ядерними озброєннями, а також "нетрадиційними новими технологіями". Європі треба домовлятися з Росією щодо низки питань, серед яких Арктика і енергетика. Слід враховувати, що на кордонах України йде війна і кожен день гинуть солдати, а приховане протистояння Брюсселя і Москви викликає побоювання у низки європейських країн. Канцлерка ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон мали рацію, коли виступили з ініціативою щодо діалогу з російським президентом Володимиром Путіним, але демонстрація ідеї стала провальною. Однак перед тим, як вести перемовини з Москвою, європейські країни повинні узгодити, що вони скажуть Путіну. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

У інтерв'ю французькій газеті El Pais глава європейської дипломатії розповів про те, що ЄС "треба шукати шляхи взаєморозуміння" з російською державою. Росія - не велика держава з точки зору економіки, проте вона володіє серйозним військовим ресурсом і "нетрадиційними новими технологіями, які вона без особливих коливань використовує".

За його словами, Європа повинна обговорювати з Москвою важливі для Євросоюзу питання і домовитися про "ненапад".

"Ми повинні шукати шляхи взаєморозуміння з Росією з питань, в яких вона нам потрібна: Арктика, енергетика. З Росією у нас повинна бути стратегія ненападу і відмови від шкідливих ініціатив, а також угоди з необхідних питань", - вважає Боррель, відзначаючи, що сьогодні відносини ЄС і Росії в гіршому стані за останні роки.

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При цьому він нагадав, що в Україні продовжує йти війна і гинуть українські військові. Йде протистояння Європи і Росії, яке викликає занепокоєння в певних європейських державах

"На кордонах України майже кожен день гинуть солдати...існує прихований стан війни, що породжує крайню напруженість і викликає серйозну заклопотаність в деяких європейських країнах", - сказав європейський чиновник.

Крім того, він також додав, що ініціатива Меркель і Макрона щодо перемовин з Путіним відносно відновлення діалогу з Путіним, в цілому, є вірною. Однак ідея провалилася через те, що вона була погано реалізована. Країни Євросоюзу повинні виробити чітку позицію перед тим, як домовлятися з главою Кремля.читайте такожМеркель заявила про умови Путіну і закликала Євросоюз до рішучих дій

"Це показало, наскільки чутливі відносини з Росією для деяких країн. Я також не впевнений, що найбільш підходящий формат – це Путін в оточенні 27 (представників країн ЄС). Ці 27 повинні для початку домовитися між собою про те, що скажуть Путіну", - уточнив дипломат.

Також він підкреслив що діалог Європи з Росією апріорі легше організувати, ніж зустріч Байдена і Путіна, тому що Росію і США один від одного відокремлює Атлантика, а Європу від РФ – "прикордонний паркан".

Запрошення Путіна на саміт Євросоюзу

Канцлерка ФРН Ангела Меркель виступала з ідеєю запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт ЄС. Ініціативу підтримав і глава Франції Еммануель Макрон. Однак інші держави, крім Австрії, не підтримали такої пропозиції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Київ бачить у такому кроці спробу Євросоюзу піти від санкцій проти РФ. Дипломат застеріг Європу від таких ініціатив, які можуть негативно вплинути на виконання Москвою Мінських домовленостей щодо Донбасу.

У підсумку саміт ЄС відбувся без участі Путіна. Країни Євросоюзу продовжили на рік санкції проти Росії, які діють з 2014 року після захоплення росіянами Криму і Донбасу.

новини Росії Євросоюз новини України Жозеп Боррель
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