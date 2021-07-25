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Поки весь світ знемагає від спеки: у ПАР вперше за півстоліття випав сніг

25 липня 2021, 14:11

За словами місцевих синоптиків, таких холодів вони не пам'ятають за весь період метеоспостережень.

ПАР
У ПАР зафіксували рекордні морози / @ReenvalSA

На цьому тижні в Південно-Африканській Республіці (ПАР) була зареєстрована найбільша низька температура за останні півстоліття. За словами місцевих синоптиків, таких холодів вони не пам'ятають за весь період метеоспостережень.

Так, станом на 24 липня протягом доби в Південно-Африканській Республіці зафіксували 19 рекордно низьких показників температури. Жителі діляться фотографіями із замерзлою водою і снігом, який ледь не аномалія для пар, хоча зараз на їхньому континенті і зима, передає News24.

Попередні рекорди в ПАР за низькими температурами були більш скромні, деякі з них були встановлені кілька десятиліть тому. До цієї ночі самою мінімальною температурою, яку коли-небудь фіксували в країні, вважалася -8,1 º у 2000 році. У південноафриканській метеорологічній службі кажуть, що температура повинна трохи піднятися на вихідних, але літній одяг все ще буде недоречною.

Завдяки незвично низькій температурі діти в ПАР змогли вперше побачити сніг і вже щосили починають пробувати ліпити сніжки. Так, в регіоні Західно-Капської провінції люди ставали в чергу до природного заповідника "Матросберг", розташованому приблизно у двох годинах їзди на захід від Кейптауна, щоб побачити засніжені гірські вершини, пише IOL.

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Варто відзначити, що літо в Південній Африці настає в період з жовтня по березень, в цей час температура повітря коливається від 15 до 35 градусів. Зима ж приходить з червня по серпень, коли температура може знижуватися до нуля вночі, а вдень підійматися до 20 градусів за Цельсієм.

Раніше головний народний синоптик країни Леонід Горбань дав прогноз погоди на зиму в Україні. Прийдешньої зими українців чекає багато снігу і морози на початку і кінці сезону, а лютий так і взагалі обіцяє бути "лютим", можливі навіть хуртовини..

новини ПАР снегопады Південна Африка
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