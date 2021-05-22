Політолог розкрив несподівану роль України у зустрічі Байдена і Путіна

Блінкен запропонував Україні попрацювати над зустріччю Байдена і Путіна – політолог / Фото Reuters

У Києві повинні зробити акцент на тезі держсекретаря США Ентоні Блінкена, який під час свого візиту в Україну заявив, що американська і українська держави на рівні дипломатії проводитимуть спільну роботу, пов'язану з підготовкою зустрічі господаря Білого дому Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним. Байден відправиться на перемовини з Путіним, щоб попередити Кремль про наслідки у разі нової агресії проти України. Києву слід більше працювати з Вашингтоном і пояснювати суть Мінських угод, щоб уникнути ультиматумів з боку РФ. Про це заявив політолог Андрій Піонтковський.

У ефірі телеканалу Україна 24 він порадив Києву акцентувати увагу на словах Блінкена про те, що українська сторона братиме участь у питаннях підготовки зустрічі Байдена і Путіна. Це є важливим моментом, про який не повинна забувати українська дипломатія.

"Не всі звернули увагу, а я б порадив українській дипломатії вчепитися в цю тезу: під час візиту Блінкена до Києва він сказав, я сам це чув, що українська і американська дипломатія тісно співпрацюватимуть і координуватимуть підготовку до саміту Путін – Байден", - зазначив політолог.

За його словами, така позиція США означає, що Байден відправиться на перемовини з Путіним для того, щоб сказати російському президенту про серйозну відповідальність у разі нової агресії Москви проти Києва.читайте такожЗеленський оголосив умову США і оцінив шанси на угоду Байдена і Путіна щодо України

"Тобто мається на увазі, що Байден піде туди не як якийсь рішала, який повинен визначити параметри конфлікту між Росією і Україною, а як лідер Заходу і вільного світу, частиною якого є Україна. Він прийде пояснювати людині, що зазіхає на безпеку вільного світу, яку ціну йому доведеться заплатити у разі агресії проти України", - пояснив Піонтковський.

При цьому він також зазначив, що у Вашингтоні погано розбираються в політичній суті Мінських угод, за допомогою яких Росія фактично шантажує Україну і ставить ультиматум Києву. Українська держава повинна працювати з США для роз'яснення американцям аспектів домовленостей щодо Донбасу.читайте такожІлларіонов пояснив, чим загрожує Україні угода Байдена і Путіна

"Цю координацію треба всіляко розвивати, навряд чи американці розуміють всю структуру Мінських угод, небезпеку, пов'язану з цим, адже Москва використовує Мінські угоди виключно для шантажу України: міняйте Конституцію, інакше ми продовжуватимемо стріляти на кордоні. Вони фактично відкритим текстом це кажуть. Для Москви загибель військовослужбовців - це і є реалізація Мінських угод і механізм дискредитації української влади: ось ви обіцяли мир, а миру ви не можете досягти", - підкреслив Андрій Піонтковський.

Зустріч Байдена і Путіна