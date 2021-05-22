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Політолог розкрив несподівану роль України у зустрічі Байдена і Путіна

22 травня 2021, 06:15

Україна повинна працювати з США, щоб уникнути ультиматумів Росії щодо Донбасу, вважає Андрій Піонтковський.

Ентоні Блінкен
Блінкен запропонував Україні попрацювати над зустріччю Байдена і Путіна – політолог / Фото Reuters

У Києві повинні зробити акцент на тезі держсекретаря США Ентоні Блінкена, який під час свого візиту в Україну заявив, що американська і українська держави на рівні дипломатії проводитимуть спільну роботу, пов'язану з підготовкою зустрічі господаря Білого дому Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним. Байден відправиться на перемовини з Путіним, щоб попередити Кремль про наслідки у разі нової агресії проти України. Києву слід більше працювати з Вашингтоном і пояснювати суть Мінських угод, щоб уникнути ультиматумів з боку РФ. Про це заявив політолог Андрій Піонтковський.

У ефірі телеканалу Україна 24 він порадив Києву акцентувати увагу на словах Блінкена про те, що українська сторона братиме участь у питаннях підготовки зустрічі Байдена і Путіна. Це є важливим моментом, про який не повинна забувати українська дипломатія.

"Не всі звернули увагу, а я б порадив українській дипломатії вчепитися в цю тезу: під час візиту Блінкена до Києва він сказав, я сам це чув, що українська і американська дипломатія тісно співпрацюватимуть і координуватимуть підготовку до саміту Путін – Байден", - зазначив політолог.

За його словами, така позиція США означає, що Байден відправиться на перемовини з Путіним для того, щоб сказати російському президенту про серйозну відповідальність у разі нової агресії Москви проти Києва.читайте такожЗеленський оголосив умову США і оцінив шанси на угоду Байдена і Путіна щодо України

"Тобто мається на увазі, що Байден піде туди не як якийсь рішала, який повинен визначити параметри конфлікту між Росією і Україною, а як лідер Заходу і вільного світу, частиною якого є Україна. Він прийде пояснювати людині, що зазіхає на безпеку вільного світу, яку ціну йому доведеться заплатити у разі агресії проти України", - пояснив Піонтковський.

При цьому він також зазначив, що у Вашингтоні погано розбираються в політичній суті Мінських угод, за допомогою яких Росія фактично шантажує Україну і ставить ультиматум Києву. Українська держава повинна працювати з США для роз'яснення американцям аспектів домовленостей щодо Донбасу.читайте такожІлларіонов пояснив, чим загрожує Україні угода Байдена і Путіна

"Цю координацію треба всіляко розвивати, навряд чи американці розуміють всю структуру Мінських угод, небезпеку, пов'язану з цим, адже Москва використовує Мінські угоди виключно для шантажу України: міняйте Конституцію, інакше ми продовжуватимемо стріляти на кордоні. Вони фактично відкритим текстом це кажуть. Для Москви загибель військовослужбовців - це і є реалізація Мінських угод і механізм дискредитації української влади: ось ви обіцяли мир, а миру ви не можете досягти", - підкреслив Андрій Піонтковський.

Зустріч Байдена і Путіна

  • Президент США Джо Байден 13 квітня під час телефонних перемовин з главою Кремля Володимиром Путіним запропонував йому провести зустріч на нейтральній території у Європі в рамках саміту Вашингтона і Москви. При цьому він попередив Путіна про те, що Штати впровадять нові санкції проти Росії.
  • США запустили чергові санкції щодо РФ 15 квітня. Під дією обмежень опинилися 6 технологічних компаній, а також 32 фізичних та юридичних особи. Крім цього, Вашингтон вислав 10 російських дипломатів.
  • Росія 16 квітня впровадила санкції у відповідь проти Штатів. Зокрема, мова йде про "чорний список", до якого потрапили американські високопосадовці – їм заборонили в'їзд до РФ – і про висилку американських дипломатів.
  • Пізніше Москва внесла США до списку недружніх країн. Американським дипломатичним відомствам заборонили укладати договори з громадянами Росії.
  • Відносини США і Росії знову погіршилися, проте сторони, як і раніше, мають намір організувати перемовини Байдена і Путіна. Як стверджують у Кремлі, зустріч лідерів двох країн може пройти в червні.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен 20 травня заявив, що зустріч Байдена і Путіна може пройти вже найближчими тижнями. Не виключається варіант проведення заходу у Ісландії.

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