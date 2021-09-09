Повна коляска грошей та соска на золотому ланцюжку: "скромні" ромські хрестини показали на відео

На помпезний захід прийшли десятки гостей, які задарували малюка подарунками.
У мережі показали кадри розкішних хрестин дитини ромської національності. Захід проходив у місті Михайлівці в Словаччині.
Відео опублікували у Facebook-спільноті "Правда міжгіря". На кадрах видно, що на урочистість запросили багато гостей. Кожен з них підходив до колиски та вручав подарунки малюкові. Більшість з презентів дитині вирізнялися помпезністю та розкішшю.
Зокрема, традиційну соску винуватцю свята подарували на масивному золотому ланцюжку, а слинявчик турботлива гостя зробила з британських фунтів.
З нагоди хрестин жінки, чоловіки та навіть діти одягли на себе розкішні золоті каблучки, кольє, хрестики та сережки.
За словами батька новонародженого, свято обійшлося в 30 тисяч євро.
Користувачі Мережі вже активно коментують побачене:
"Показуха, не в золоті та прикрасах щастя. Головне щоб дитина росла здоровою", "Все добре, але цілувати таку маленьку дитину і таке відчуття, що цілують як на похоронах", "Одні шикують, а інші на смітниках живуть!", "Закидали грошима і поцілунками ... дуже гігієнічно. Нічого собі скромні Хрестини. Одне не розумію, навіщо всім цілувати немовля".
Раніше ми повідомляли, що в селі Андріївка Балаклійського району Харківської області 29 серпня відбулися сутички між громадянами ромської національності і місцевими жителями.