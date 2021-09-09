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Повна коляска грошей та соска на золотому ланцюжку: "скромні" ромські хрестини показали на відео

9 вересня 2021, 12:26
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На помпезний захід прийшли десятки гостей, які задарували малюка подарунками.

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Малюка просто завалили подарунками / скріншот

У мережі показали кадри розкішних хрестин дитини ромської національності. Захід проходив у місті Михайлівці в Словаччині.

Відео опублікували у Facebook-спільноті "Правда міжгіря". На кадрах видно, що на урочистість запросили багато гостей. Кожен з них підходив до колиски та вручав подарунки малюкові. Більшість з презентів дитині вирізнялися помпезністю та розкішшю.

Зокрема, традиційну соску винуватцю свята подарували на масивному золотому ланцюжку, а слинявчик турботлива гостя зробила з британських фунтів.

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Слинявчик по-ромськи / скріншот

З нагоди хрестин жінки, чоловіки та навіть діти одягли на себе розкішні золоті каблучки, кольє, хрестики та сережки.

За словами батька новонародженого, свято обійшлося в 30 тисяч євро.

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Користувачі Мережі вже активно коментують побачене:

"Показуха, не в золоті та прикрасах щастя. Головне щоб дитина росла здоровою", "Все добре, але цілувати таку маленьку дитину і таке відчуття, що цілують як на похоронах", "Одні шикують, а інші на смітниках живуть!", "Закидали грошима і поцілунками ... дуже гігієнічно. Нічого собі скромні Хрестини. Одне не розумію, навіщо всім цілувати немовля".

Раніше ми повідомляли, що в селі Андріївка Балаклійського району Харківської області 29 серпня відбулися сутички між громадянами ромської національності і місцевими жителями.

Автор: Сергій Кущ
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роми хрестини дитини
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