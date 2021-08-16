"Повний провал": Меркель різко висловилася щодо ситуації в Афганістані

Меркель висловилася про Афганістан / Getty

Канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала повний провал військової кампанії західної коаліції в Афганістані. На її думку, спроба створити демократичну державу не спрацювала так, як очікувалося, пише Bild.

Сьогодні вона виступила на президії правлячого Християнсько-демократичного союзу ( ХДС) - в заяві щодо Афганістану вона зазначила, що західний світ переживає важкі часи та має зосередитися на порятунку афганців, які хочуть залишити країну через захоплення влади рухом "Талібан".

Меркель також зазначила, що рішення про вихід з Афганістану було схвалене американцями, в тому числі із внутрішньополітичних причин.

"Після виведення військ виник ефект доміно... чи можуть афганці залишити країну зараз, залежить від талібів і ситуації на кордоні. Багато людей спробують залишити країну", - зазначила вона.

Щодо хвилі біженців, вона підкреслила зацікавленість Німеччини в тому, щоб її стримувала Туреччина.

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"Ми хотіли побудувати країну з демократичним устроєм, але у нас не вийшло. Між афганськими збройними силами і народом не було жодного зв'язку, це не спрацювало так, як ми думали", - додала Меркель.

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Вона також сказала, що тепер в Афганістані настануть важкі часи для тих, "хто вірив у демократію і свободу, особливо для жінок".

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Нагадаємо, раніше, 15 серпня члени радикального ісламістського руху Талібан остаточно захопили столицю Афганістану - Кабул.

Президент Афганістану Ашраф Гані втік із країни. За його словами, це був "важкий вибір".

Афганський керівник розповів, що міг "зіткнутися із озброєними талібами, які хотіли увійти до палацу, або залишити країну", де він "присвячував своє життя захисту і турботі останні 20 років".

"Талібан" ясно дав зрозуміти, що він готовий здійснити кривавий напад на весь Кабул і його жителів, щоб вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив піти сам", - заявив він.

Далі, представник Талібану Мухаммед заявив про" завершення багаторічної війни " в Афганістані.

За останньою на даний момент інформацією, в Афганістані таліби жорстоко розправляються з представниками армії і спецслужб.