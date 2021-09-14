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Польща має намір назавжди відмовитися від російського газу

14 вересня 2021, 19:40

У Варшаві розраховують на те, що з 1 жовтня 2022 року запрацює газопровід Baltic Pipe.

газ
Польща хоче відмовитися від російського газу / Фото pixabay.com

Влада Польщі має намір відмовитися від поставок російського газу вже з 2023 року - такі терміни назвав представник уряду Польщі в галузі стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наімський, повідомляє Euractiv.

У Варшаві розраховують, що з 1 жовтня 2022 року запрацює газопровід Baltic Pipe.

"Ми не будемо продовжувати контракт із російським Газпромом", - сказав чиновник.

При цьому Польща має намір збільшувати споживання газу.

"Обсяг газу, який ми будемо використовувати в Польщі, зросте приблизно на 50% до 2030 року або незабаром після цього", - сказав Наімський.

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За його словами, оскільки польська компанія Gaz-System будує інтерконектори в сусідні країни, це дозволить імпортувати "весь необхідний для економіки обсяг газу з інших джерел, крім Росії".

Північний потік-2

Голова правління Газпрому Олексій Міллер у п'ятницю, 10 вересня, оголосив про добудові газопроводу Північний потік-2. За його словами, роботи були завершені о 8: 45 за київським часом.

Журналісти Bloomberg з посиланням на власні джерела розповіли про те, що постачання газу по трубі Північний потік-2 можуть початися вже з 1 жовтня. Через два місяці трубопровід може заробити на повну потужність.

У МЗС РФ сподіваються, що запуск Північного потоку-2 вдасться здійснити якомога швидше. У Москві визнають ключову роль Німеччини в даному питанні, яка повинна сертифікувати газопровід.

Радник міністра енергетики Лана Зеркаль вважає, що Росія спробує ввести газопровід СП-2 в експлуатацію ще до того, як відбудеться сертифікація труби. Ситуація ускладнюється дефіцитом газу в Європі і шантажем європейських країн з боку Газпрому.

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