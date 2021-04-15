Польща після санкцій США прийняла важливе рішення через агресію Росії

Польща висловила солідарність з рішенням США запровадити санкції проти РФ.
Польща прийняла рішення вислати з країни трьох російських дипломатів. Як повідомляють у Міністерстві закордонних справ Польщі, таке рішення було прийнято після запровадження Сполученими Штатами санкцій проти Росії.
Повідомляється, що сьогодні в МЗС Польщі викликали посла Росії Сергія Андрєєва. Йому вручили дипломатичну ноту, в якій повідомляється про визнання трьох співробітників посольства Російської Федерації у Варшаві персонами нон грата.
"Підставою для цього рішення послужило порушення дипломатичного статусу і здійснення зазначеними особами дій на шкоду Республіці Польща", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Польща висловила солідарність з рішенням США запровадити санкції проти РФ.
читайте такожУ Держдепі назвали важливу причину нових санкцій США проти Росії
"Спільно прийняті та узгоджені союзниками рішення є найбільш адекватною відповіддю на ворожі дії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Нові санкції США проти Росії - про що раніше повідомляв Главред:
- 15 квітня Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США ввели нові обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
- У Росії вже відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США і пообіцяло йому "важку розмову".
- НАТО і Європейський Союз підтримали санкції проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.