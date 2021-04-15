Польща після санкцій США прийняла важливе рішення через агресію Росії

Польща після санкцій США вислала трьох дипломатів Росії / УНІАН

Польща прийняла рішення вислати з країни трьох російських дипломатів. Як повідомляють у Міністерстві закордонних справ Польщі, таке рішення було прийнято після запровадження Сполученими Штатами санкцій проти Росії.

Повідомляється, що сьогодні в МЗС Польщі викликали посла Росії Сергія Андрєєва. Йому вручили дипломатичну ноту, в якій повідомляється про визнання трьох співробітників посольства Російської Федерації у Варшаві персонами нон грата.

"Підставою для цього рішення послужило порушення дипломатичного статусу і здійснення зазначеними особами дій на шкоду Республіці Польща", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Польща висловила солідарність з рішенням США запровадити санкції проти РФ.

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"Спільно прийняті та узгоджені союзниками рішення є найбільш адекватною відповіддю на ворожі дії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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