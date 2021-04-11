Польща налякала Путіна новими санкціями через Донбас

У польському МЗС заявили, що своє майбутнє головування в ОБСЄ використовуватимуть для деескалації війни на Донбасі.
Уряд Польщі здійснює активні заходи щодо посилення режиму санкцій проти Російської Федерації за агресивні дії проти України. Влада висловила стурбованість значною концентрацією військ біля кордонів з Україною, пише РАР із посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі.
"Польща постійно працює над посиленням санкційного режиму ЄС проти Росії через її агресивну політику в Україні", - йдеться в повідомленні.
У МЗС заявили, що напруга в зоні конфлікту систематично зростає від початку року.
"З середини березня випадків порушення умов перемир'я є втричі більше, ніж у січні і лютому, що підтверджують звіти СММ ОБСЄ. Все частіше зустрічаються випадки дуже інтенсивних, провокаційних обстрілів з боку нелегальних збройних формувань, які підтримує Росія. Це призводить до серйозних інцидентів, у результаті яких гинуть українські солдати", - йдеться в повідомленні.
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При цьому в польському МЗС заявили, що своє майбутнє головування в ОБСЄ будуть використовувати для деескалації війни на Донбасі.
"Наше занепокоєння, так само як і союзників, викликає зосередження російських військ поблизу українських кордонів, у тому числі в окупованому Криму і на Чорному морі", - йдеться в повідомленні.
Війська Росії біля кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:
- Прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков 7 квітня заявив, що війська Росії базуватимуться біля кордонів України стільки часу, скільки це знадобиться Москві. Рішення про терміни перебування військ у прикордонних з Українською державою районах визначать військове керівництво країни і президент Путін.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 9 квітня оголосив про те, що Україна не має наміру проводити військову операцію з метою звільнення Донбасу і заявив про кампанію з поширення неправдивої інформації з боку Росії. Київ прагне миру, однак ЗСУ дадуть відсіч противнику у разі провокацій.