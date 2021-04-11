Польща налякала Путіна новими санкціями через Донбас

Польща готова до чергових санкцій проти Росії / УНІАН

Уряд Польщі здійснює активні заходи щодо посилення режиму санкцій проти Російської Федерації за агресивні дії проти України. Влада висловила стурбованість значною концентрацією військ біля кордонів з Україною, пише РАР із посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі.

"Польща постійно працює над посиленням санкційного режиму ЄС проти Росії через її агресивну політику в Україні", - йдеться в повідомленні.

У МЗС заявили, що напруга в зоні конфлікту систематично зростає від початку року.

"З середини березня випадків порушення умов перемир'я є втричі більше, ніж у січні і лютому, що підтверджують звіти СММ ОБСЄ. Все частіше зустрічаються випадки дуже інтенсивних, провокаційних обстрілів з боку нелегальних збройних формувань, які підтримує Росія. Це призводить до серйозних інцидентів, у результаті яких гинуть українські солдати", - йдеться в повідомленні.

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При цьому в польському МЗС заявили, що своє майбутнє головування в ОБСЄ будуть використовувати для деескалації війни на Донбасі.

"Наше занепокоєння, так само як і союзників, викликає зосередження російських військ поблизу українських кордонів, у тому числі в окупованому Криму і на Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

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