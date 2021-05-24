Польща закликала посилити тиск на Білорусь через "викрадення" літака

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав заборонити в'їзд до Європейського Союзу причетних до змушеної посадки літака.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав заборонити в'їзд до Європейського Союзу причетних до змушеної посадкки літака Ryanair у Мінську.
"Ми будемо домагатися того, щоб особи, які були замішані в такому викраденні, цьому шантажі літака, що летів з Афін до Вільнюса, були охоплені санкціями і з забороною приїзду на територію країн - членів ЄС", - заявив він під час брифінгу в Брюсселі в понеділок, 24 травня.
Інцидент з авіалайнером Ryanair в Мінську - про що раніше повідомляв Главред:
- Літак компанії Ryanair, який летів рейсом Афіни-Вільнюс у неділю, 23 травня, змушений був здійснити термінову посадку у зв'язку з повідомленням про замінування. Однак після того, як авіалайнер приземлився, вибухових пристроїв не виявили.
- Серед пасажирів авіалайнера знаходився Білоруський Опозиційний блогер, творець Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали силовики в Мінську.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала інцидент "операцією спецслужб" і сказала, що Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара
- В Євросоюзі у зв'язку з резонансною посадкою літака в аеропорту Мінська зажадали пояснень від Білорусі.
- У відповідь ЄС розгляне можливість припинення пасажирського сполучення з Білоруссю.
- Згідно з даними білоруських ЗМІ, Романа Протасевича звинувачують у масових заворушеннях згідно з різними статтями Кримінального кодексу Республіки. Однак жодна з даних статей не передбачає виняткової міри покарання.
Автор: Катерина Трохимчук