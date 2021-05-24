Польща закликала посилити тиск на Білорусь через "викрадення" літака

Польща закликала посилити тиск на Білорусь / УНІАН

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав заборонити в'їзд до Європейського Союзу причетних до змушеної посадкки літака Ryanair у Мінську.

"Ми будемо домагатися того, щоб особи, які були замішані в такому викраденні, цьому шантажі літака, що летів з Афін до Вільнюса, були охоплені санкціями і з забороною приїзду на територію країн - членів ЄС", - заявив він під час брифінгу в Брюсселі в понеділок, 24 травня.

Інцидент з авіалайнером Ryanair в Мінську - про що раніше повідомляв Главред: