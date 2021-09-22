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Польща вдарить по Газпрому перед запуском Північного потоку-2: Варшава обіцяє зарубати плани Кремля

22 вересня 2021, 20:37

Регулятор у Німеччині допустив Польщу до участі в процесі сертифікації газопроводу Північний потік-2.

Північний потік-2
Польща докладе зусиль для того, щоб запуск газопроводу СП-2 супроводжувався дотриманням усіх правил / Reuters

Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNetzA) допустило польську компанію PGNiG до участі в процесі отримання проєктом Північний потік-2 дозволу на введення газопроводу до експлуатації. У Польщі вже заявили, що докладуть зусиль до того, щоб у процесі запуску трубопроводу були дотримані вимоги щодо поділу прав власності, доступу третіх осіб до газотранспортної інфраструктури та прозорих тарифів.

"Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) надало Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA і її німецькій філії PGNiG Supply & Trading GmbH допуск до процедури сертифікації "Північного потоку-2", - вказано у заяві польської PGNiG.читайте такожГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

За словами голови правління польської компанії Павела Маєвські, будуть докладені зусилля з метою плідного відстоювання інтересів Польщі. Зокрема, PGNiG має намір наполягати на тому, щоб під час запуску Північного потоку-2 були дотримані всі правила, запропоновані європейським законодавством.

"У рамках процедури сертифікації ми прагнутимемо до того, щоб власник "Північного потоку-2" не зміг уникнути застосування вимог, що стосуються поділу прав власності, доступу третіх осіб до інфраструктури і прозорих тарифів з урахуванням вартості всього газопроводу", - підкреслив Маєвські.

Дивіться відео ТСН - хто у Європі зацікавлений у запуску Північного потоку-2

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Запуск Північного потоку-2

Голова правління російської транснаціональної корпорації Газпром Олексій Міллер 10 вересня заявив, що роботи зі спорудження газопроводу Північний потік-2 вже завершені. Трубопровід добудували о 8:45 за київським часом.

Журналісти видання Bloomberg з посиланням на свої джерела заявляли, що перші постачання газу трубою СП-2 до Європи можуть розпочатися вже з 1 жовтня. У грудні росіяни планували запустити роботу газопроводу на повну потужність.

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль стверджувала, що Газпром спробує запустити трубопровід Північний потік-2 в порушення європейського законодавства - до того, як буде завершена сертифікація. За її словами, ситуація з наданням документів газопроводу ускладнюється газовим шантажем ЄС з боку Росії.

Зеркаль також відзначала, що Газпрому навряд чи вдасться запустити СП-2 з 1 жовтня. Процедура сертифікації може затягнутися на певний час. Питання повноцінного запуску газопроводу в грудні знаходиться є сумнівним з тієї ж причини.

У Газпромі визнали, що Північний потік-2 не працюватиме з 1 жовтня. Цю інформацію підтвердив глава корпорації Олексій Міллер.

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новини Польщі Північний потік-2
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