Польща ввела санкції проти польських кораблів через Північний потік-2

Будівництво Північного потоку-2 / Reuters

Влада Польщі ввела санкції проти двох кораблів під польським прапором (Кребс Гео і Кребс Йет), які беруть участь у будівництві російського газопроводу Північний потік-2. Про це повідомляє портал BiznesAlert з посиланням на заступника Міністра інфраструктури країни Гжегожа Вітковського.

Він зазначив, що вищевказані кораблі належать німецькому судновласнику, але зареєстровані в морській палаті Гданська. За словами міністра, їхні документи тепер недійсні і вони розглядаються як об'єкти, що порушують санкції, введені проти газопроводу.

"Ці два судна належать німецькому судновласнику; вони пливуть під польським прапором. Вони були зареєстровані в морській палаті в Гданську. Вони працюють над проєктом Nord Stream 2. Якщо МЗС проводить відповідні розслідування, то в морській палаті не повинно бути проблем з вилученням цих підрозділів", - пояснив Вітковський.

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