Польща ввела санкції проти польських кораблів через Північний потік-2

За словами чиновників, кораблі належать німецькому судновласнику, але офіційно зареєстровані в морській палаті польського міста Гданськ.
Влада Польщі ввела санкції проти двох кораблів під польським прапором (Кребс Гео і Кребс Йет), які беруть участь у будівництві російського газопроводу Північний потік-2. Про це повідомляє портал BiznesAlert з посиланням на заступника Міністра інфраструктури країни Гжегожа Вітковського.
Він зазначив, що вищевказані кораблі належать німецькому судновласнику, але зареєстровані в морській палаті Гданська. За словами міністра, їхні документи тепер недійсні і вони розглядаються як об'єкти, що порушують санкції, введені проти газопроводу.
"Ці два судна належать німецькому судновласнику; вони пливуть під польським прапором. Вони були зареєстровані в морській палаті в Гданську. Вони працюють над проєктом Nord Stream 2. Якщо МЗС проводить відповідні розслідування, то в морській палаті не повинно бути проблем з вилученням цих підрозділів", - пояснив Вітковський.
читайте такожУ США почали тиснути на Байдена заради санкцій проти Північного потоку-2
Північний потік-2 - Про що повідомлялося раніше:
- 11 грудня 2020 року будівництво газопроводу Північний потік-2 було відновлено в економічній зоні Німеччини після річного періоду, пов'язаного із зупинкою робіт через санкції США.
- 5 лютого канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Росії загрожують нові санкції з боку Німеччини через тюремний вирок опозиціонеру Олексію Навальному і висилки дипломатів Євросоюзу. Однак на будівництві газопроводу Північний потік-2 це ніяк не відіб'ється.
- 11 лютого керівник комітету з міжнародних відносин Сенату (верхня палата американського парламенту) республіканець Джеймс Ріш і віцеголова групи підтримки України в Сенаті демократ Джин Шахін закликали президента Джо Байдена ввести санкції проти російського газопроводу Північний потік-2.
- 22 лютого США розширили санкції проти газопроводу Північний потік-2. Як заявили в американському Мінфіні, в ще один санкційний список внесено зайняте в будівництві Північного потоку-2 судно-трубоукладач Фортуна.