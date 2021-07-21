"Полюбити росіян": у Польщі запропонували "закрити очі" на захоплення Криму РФ

Катажина Пелчиньская-Наленч / Facebook/Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Незабаром світова спільнота може "закрити очі" на окупацію Криму Російською Федерацією, заявила колишня посол Польщі в РФ Катажина Пелчиньська-Наленч.

Вона вважає, що чим більше росіян відчувають, що в Європі їх люблять і не відштовхують, тим більш імовірно, що колись вони зможуть "пристосуватися і знайти своє європейське коріння", повідомляє польський інститут міжнародних відносин.

При цьому вона каже, що потепління з росіянами можливе навіть за наявності невирішеною проблемою із захопленим РФ Кримом.

Відповідаючи на питання, чи зможуть в Європі "полюбити росіян з Кримом і Донбасом", польський політик допустила, що з окупованим півостровом – це цілком реально.

"Можливо, нам доведеться полюбити їх і з Кримом. Будемо реалістами, нам не сподобається Росія з Донбасом. Але, можливо, з Кримом виходу колись не буде", - говорить польський дипломат.

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Пелчиньська-Наленч додала, що, на її думку, Росія ніколи добровільно не відмовиться від анексії Криму.

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Нагадаємо, раніше Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії, введені в 2014 році у зв'язку з приєднанням Криму і війною в Донбасі.

Зазначимо, Євросоюз ввів свої найсильніші санкції в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України. Санкції спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.