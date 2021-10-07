Користувачі на можуть зайти на сайт Wikipedia: в чому причина

У роботі Вікіпедії стався збій / Фото : more-news.ru

Увечері в четвер, 7 жовтня, користувачі масово скаржаться на збій в роботі популярної онлайн-енциклопедії Wikipedia-відомо, що більшість людей не може зайти на сайт, пише Downdetector.

Згідно з даними онлайн-платформи, 98% користувачів поскаржилися на те, що їм не вдається зайти на сайт енциклопедії. Ще один відсоток повідомив про проблеми стосовно авторизації, а в інших - не працює додаток.

На інтерактивній карті сервісу зазначає, що проблеми з доступом до Wikipedia мають користувачі Східної Європи, проте найбільша кількість "перешкод" спостерігається в столиці Росії, а також в Білорусі та в Фінляндії.

Глобальний збій соцмереж

У понеділок, 4 жовтня, в Facebook, Instagram, Tiktok і WhatsApp стався серйозний збій. Всі сайти одночасно перестали працювати. Деякі користувачі повідомляють про збій в роботі YouTube. Також не працює кріптобіржа Coinbase.

ЗМІ повідомляють, що дані 1,5 мільярда користувачів Facebook були продані в даркнеті.