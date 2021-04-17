Помпео і його дружина використовували Держдеп США в особистих цілях - ЗМІ

Майка Помпео звинувачують у дорученнях співробітникам Держдепу, не пов'язаних з державними цілями / Reuters

Колишнього Державного секретаря США Майка Помпео і його дружину Сюзен звинувачують у можливому порушенні етичних норм, пов'язаних з використанням грошей платників податків для особистих цілей. Йдеться про 100 випадків доручень співробітникам Держдепу, серед яких вигул собаки, бронювання столиків і відправка листівок. Проти Помпео вже розпочато розслідування.

Як повідомляє американське видання Politico, посилаючись на висновки з апарату генерального інспектора Держдепу, в документах йдеться про те, що Майк Помпео неодноразово просив співробітників державного відомства виконувати доручення, не пов'язані з їх посадовими зобов'язаннями. Зафіксовано 100 подібних випадків, коли Помпео і його дружина Сьюзен просили співробітників забронювати для них столик в ресторані, вигуляти собаку або відправити листівки з привітаннями. При цьому не всі з 100 випадків визнані порушеннями.читайте такожПомпео назвав головну причину нового санкційного удару США по Росії

За словами адвоката колишнього держсекретаря Вільяма Берка, звинувачення на адресу Помпео – "збірник дріб'язкових скарг". Помпео, в свою чергу, під час розгляду вважав свої прохання дрібними.

Однак Офіс генерального інспектора підтримав розслідування щодо Помпео, підкресливши, що в правилах не повинно бути винятків, а прохання Помпео призвели до використання суттєвої кількості робочого часу співробітників Державного департаменту, робота яких оплачується з податків американських громадян.

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