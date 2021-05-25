Посадка борту Ryanair в Мінську: експерт спрогнозував жорстке покарання для Білорусі

Коршунов прокоментував екстрену посадку в Мінську літака Ryanair / Reuters

Заслужений штурман-випробувач СРСР Олег Коршунов прокоментував екстрену посадку в Мінську літака, що прямував рейсом Афіни-Вільнюс, на борту якого перебував засновник опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич.

Як підкреслив він у коментарі Главреду, для того, щоб розвернути літак з маршруту і посадити його на іншому аеродромі і, тим більше, в іншій державі повинні бути вагомі підстави – наприклад, загроза загибелі для пасажирів.

читайте такожБорт йшов від погоні: експерт оцінив дивні маневри рейсу Ryanair з ПротасевичемЯк уточнює експерт, теоретично підкласти вибуховий пристрій в літак можливо: "глибоку перевірку неможливо здійснити – є маса варіантів для того, щоб замінувати літак. Скажімо, це могли б зробити при збиранні літака перед вильотом".

У цьому випадку, на думку експерта, у пілотів рейсу не залишалося інших варіантів, окрім як посадити літак після попереджень диспетчерів.

"Екіпаж правильно вчинив, виконавши команду диспетчера. Але це допустимо тільки в разі достовірної інформації. Однак з боку білоруської влади - це обман і за міжнародними правилами це карається", - сказав Коршунов.

Він додав, що закриття ІКАО неба над РБ для польотів – адекватна міра, провести яку досить легко за допомогою поширення повідомлення для авіакомпаній про заборону польотів.