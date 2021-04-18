Посол пояснив, чому тільки Україна в НАТО зупинить Путіна

Андрій Мельник / germany.mfa.gov.ua

Посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник закликав офіційний Берлін допомогти Києву зі вступом до НАТО. Про це йдеться в коментарі посла виданню Welt.

За його словами, Німеччина несе особливу історичну відповідальність перед Україною.

"Німеччина, яка несе особливу історичну відповідальність за злочини нацистів проти українського народу, повинна зіграти роль першопрохідця, щоб Україна могла стати членом НАТО. І як можна швидше, без всяких якщо і або", ‒ заявив він.

Мельник в деталях пояснив, що тільки якнайшвидше приєднання України до НАТО може назавжди запобігти повноцінній війні в Європі.

"Це може для німецьких вух звучати як провокація Путіна. Якраз навпаки: це буде холодний душ, який погасить всі вогнища в Кремлі. Єдина гарантія того, що Москва не наважиться знову втрутитися", ‒ підсумував посол.

читайте такожЗахід знайшов привід не приймати Україну в НАТО і тримається за нього

Нагадаємо, раніше повідомлялося: