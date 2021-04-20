Посол США в РФ проігнорував рекомендацію Кремля залишити країну - ЗМІ

Джон Салліван продовжив свою роботу в Москві. Він вважає, якщо російська влада хоче, щоби він залишив країну, їм доведеться змусити його зробити це.
Посол США в Росії Джон Салліван відмовляється залишати країну після того, як Кремль "порадив" йому повернутися додому після нових санкцій адміністрації Джо Байдена.
Як повідомили Axios два обізнаних джерела, Саллівана викликали на зустріч з помічником президента РФ Путіна Юрієм Ушаковим, який рекомендував йому повернутися до Вашингтона для консультацій з офіційними особами президента Байдена. Однак посол продовжив свою роботу в Москві.
За словами людей, знайомих з Салліваном, він вважає, що якщо російська влада хоче, щоби він залишив країну, їм доведеться змусити його зробити це.
Представник Держдепартаменту поки що коментувати ситуацію відмовився.
Видання зазначає, що Росія не вислала Саллівана і не зробила його "персоною нон ґрата".
"Якщо Кремль захоче зробити його персоною нон ґрата, це буде дуже ескалаційний крок", - вважає Майк Макфол, який був послом в Росії при президентові Обамі.
Санкції США проти Росії - про що раніше писав Главред:
- 15 квітня глава Білого дому Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США запровадили нові обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
- У Росії відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США і пообіцяло йому "важку розмову".
- НАТО і Європейський Союз підтримали санкції проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.
- Пізніше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що РФ відповість дзеркально на санкції США. За його словами, десяти дипломатам США запропонують залишити Росію
- При цьому Лавров підкреслив, що РФ може вжити болючих заходів для американського бізнесу, проте поки триматиме їх про запас.
- Державний департамент США висловив жаль через дзеркальні санкцій Росії. У відомстві дії РФ назвали ескалацією і зазначили, що США залишають за собою право відповісти Росії.