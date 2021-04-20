Посол США в РФ проігнорував рекомендацію Кремля залишити країну - ЗМІ

Джон Салліван відмовився залишити Росію / Фото Reuters

Посол США в Росії Джон Салліван відмовляється залишати країну після того, як Кремль "порадив" йому повернутися додому після нових санкцій адміністрації Джо Байдена.

Як повідомили Axios два обізнаних джерела, Саллівана викликали на зустріч з помічником президента РФ Путіна Юрієм Ушаковим, який рекомендував йому повернутися до Вашингтона для консультацій з офіційними особами президента Байдена. Однак посол продовжив свою роботу в Москві.

За словами людей, знайомих з Салліваном, він вважає, що якщо російська влада хоче, щоби він залишив країну, їм доведеться змусити його зробити це.

Представник Держдепартаменту поки що коментувати ситуацію відмовився.

Видання зазначає, що Росія не вислала Саллівана і не зробила його "персоною нон ґрата".

"Якщо Кремль захоче зробити його персоною нон ґрата, це буде дуже ескалаційний крок", - вважає Майк Макфол, який був послом в Росії при президентові Обамі.

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