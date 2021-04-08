Посол у Німеччині закликав ізолювати Росію за агресію проти України

Мельник також просить посилити тиск і запровадити нові санкції проти Росії.
Посол України в Німеччина Андрій Мельник закликав ізолювати Російську Федерацію, якщо вона наважиться розширити свою агресію в Україні.
За словами посла, він попросив запровадити нові санкції і повністю розірвати економічні відносини з Росією.
"Україна очікує, що уряд Німеччини "нарешті виконає обіцянку, дану на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, і прийме Україну в альянс якомога швидше", - заявив Мельник в інтерв'ю німецькій медіагрупі Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Також посол закликав владу ФРН "відкласти відмовки" і допомогти Україні зміцнити свою обороноздатність, а також модернізувати збройні сили країни.
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Дипломат підкреслив, що Київ чекає якнайшвидшого вступу країни в НАТО і Німеччина, яка, за його словами, є одним з чотирьох найбільших експортерів зброї в світі, повинна нарешті підтримати Україну в області обороноздатності і модернізації армії.
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Відносини Росії і Заходу - про що раніше повідомляв Главред:
- Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 12 лютого заявив, що Москва може розірвати відносини з Євросоюзом у тому випадку, якщо будуть введені серйозні санкції, спрямовані на стратегічно важливі сектори російської економіки.
- У Кремлі уточнили, що Росія налаштована на співпрацю з ЄС, однак якщо Брюссель посилить тиск на Москву, російська влада піде на крайні заходи.
- Президент США Джо Байден доручив американській національній розвідці підготувати доповідь, в яку повинні бути включені всі "зловмисні" дії Росії за останні роки. За підсумками доповіді буде прийматися рішення про введення нових американських санкцій проти РФ.