Посол у Німеччині закликав ізолювати Росію за агресію проти України

Посол України Мельник просить Німеччину посилити санкції проти РФ / germany.mfa.gov.ua

Посол України в Німеччина Андрій Мельник закликав ізолювати Російську Федерацію, якщо вона наважиться розширити свою агресію в Україні.

За словами посла, він попросив запровадити нові санкції і повністю розірвати економічні відносини з Росією.

"Україна очікує, що уряд Німеччини "нарешті виконає обіцянку, дану на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, і прийме Україну в альянс якомога швидше", - заявив Мельник в інтерв'ю німецькій медіагрупі Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Також посол закликав владу ФРН "відкласти відмовки" і допомогти Україні зміцнити свою обороноздатність, а також модернізувати збройні сили країни.

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Дипломат підкреслив, що Київ чекає якнайшвидшого вступу країни в НАТО і Німеччина, яка, за його словами, є одним з чотирьох найбільших експортерів зброї в світі, повинна нарешті підтримати Україну в області обороноздатності і модернізації армії.

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