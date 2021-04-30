Посольство США припинить видавати візи росіянам

Посольство США в РФ скоротить штат на 75% у зв'язку із забороною наймати іноземних громадян. Також з 12 травня буде скорочено кількість консульських послуг.
Посольство США закликало американців, які перебувають на території Російської Федерації й термін їхньої візи закінчується, залишити країну до 15 червня. Крім того, відомство скорочує список послуг, що надаються через нові обмеження щодо співробітників.
Як повідомляє пресслужба диппредставництва, з 12 травня посольство США в Москві почне працювати лише для американців. Консульські послуги громадянам інших країн не надаватимуть: росіянам також припинять видавати візи неімміграційного та недипломатичного характеру. Виняток складуть лише невідкладні випадки.
Посольство в Москві в найближчому майбутньому також не буде займатися звичайними нотаріальними послугами, видавати документи про народження за кордоном або продовжувати паспорти.
"Ці скорочення послуг необхідні у зв'язку з повідомленням уряду Росії 23 квітня про свій намір заборонити представництву США в Росії наймати іноземних громадян в будь-якій якості", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що надання екстрених послуг громадянам США в Росії також може бути відкладено або обмежено через обмежені можливості співробітників виїжджати за межі Москви.
Американці, які хочуть залишитися в РФ, повинні відвідати місцеве відділення Міністерства внутрішніх справ (МВС), щоб оформити необхідні документи, повідомили в посольстві.
"Якщо ви є громадянином США, який знаходиться в Росії, і ваша віза закінчується, ми настійно закликаємо вас виїхати з Росії до дедлайну 15 червня, встановленого російським урядом", - йдеться у повідомленні.
Відносини Росії та США - останні новини:
- 28 квітня президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не прагне до ескалації напруженості з Москвою. Однак агресивні дії РФ матимуть наслідки.
- Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що відносини Москви і Вашингтона повернулися в епоху холодної війни.
- 15 квітня глава Білого дому Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
- Пізніше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що РФ відповість дзеркально на санкції США. За його словами, десяти дипломатам США запропонують залишити Росію
- При цьому Лавров підкреслив, що РФ може вжити болючих заходів для американського бізнесу, проте поки триматиме їх про запас.
- Державний департамент США висловив жаль через дзеркальні санкції Росії, які Москва застосувала у відповідь на американські обмеження щодо РФ. У Байдена їх назвали "ескалацією" та зазначили, що готують контрудар.