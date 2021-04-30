Посольство США припинить видавати візи росіянам

Посольству США в РФ заборонили наймати в штат іноземців/ Фото Reuters

Посольство США закликало американців, які перебувають на території Російської Федерації й термін їхньої візи закінчується, залишити країну до 15 червня. Крім того, відомство скорочує список послуг, що надаються через нові обмеження щодо співробітників.

Як повідомляє пресслужба диппредставництва, з 12 травня посольство США в Москві почне працювати лише для американців. Консульські послуги громадянам інших країн не надаватимуть: росіянам також припинять видавати візи неімміграційного та недипломатичного характеру. Виняток складуть лише невідкладні випадки.

Посольство в Москві в найближчому майбутньому також не буде займатися звичайними нотаріальними послугами, видавати документи про народження за кордоном або продовжувати паспорти.

"Ці скорочення послуг необхідні у зв'язку з повідомленням уряду Росії 23 квітня про свій намір заборонити представництву США в Росії наймати іноземних громадян в будь-якій якості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надання екстрених послуг громадянам США в Росії також може бути відкладено або обмежено через обмежені можливості співробітників виїжджати за межі Москви.

Американці, які хочуть залишитися в РФ, повинні відвідати місцеве відділення Міністерства внутрішніх справ (МВС), щоб оформити необхідні документи, повідомили в посольстві.

"Якщо ви є громадянином США, який знаходиться в Росії, і ваша віза закінчується, ми настійно закликаємо вас виїхати з Росії до дедлайну 15 червня, встановленого російським урядом", - йдеться у повідомленні.

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