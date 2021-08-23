"Поставити Росію на місце": США зробили заяву на Кримській платформі

Міністр енергетики США Дженніфер Гренголм / Офіс президента

На саміті Кримської платформи представник США, міністр енергетики Дженніфер Гренхолм заявила, що Америка має намір поставити Росію на місце.

Вона зазначила, що США разом з Україною засуджують незаконну анексію Криму.

Також міністр енергетики США заявила про підтримку України від імені Джо Байдена.

"США пишаються тим, що протягом 30 років ми були з вами. Ми підтримуємо вашу боротьбу з російською агресією. Ми вже надали 4,9 млн доларів допомоги Україні. Ми будемо надавати підтримку ЗСУ, зокрема щодо захисної зброї та обладнання, для вирішення конфлікту", - заявила Гренхолм.

Вона також висловила негативно у бік РФ.

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"Ми хочемо поставити Росію на її місце і ми хочемо домогтися припинення її втручання на сході України і в Криму", - додала Гренхолм.

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Кримська платформа 2021

У вересні 2020 року Володимир Зеленський анонсував створення Кримської платформи. Мета ініціативи - об'єднати сили з деокупації Криму.

В установчому саміті беруть участь 46 країн і міжнародних організацій. До Києва прибули 14 глав держав, урядів та ЄС.

Ряд країн також представлений на рівні послів.

Саміт формують 4 тематичні панелі: про невизнання спроби окупації Криму, мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток, відновлення прав кримськотатарського народу.