"Поставити Росію на місце": США зробили заяву на Кримській платформі

Міністр енергетики США заявила про підтримку України від імені Джо Байдена.
На саміті Кримської платформи представник США, міністр енергетики Дженніфер Гренхолм заявила, що Америка має намір поставити Росію на місце.
Вона зазначила, що США разом з Україною засуджують незаконну анексію Криму.
Також міністр енергетики США заявила про підтримку України від імені Джо Байдена.
"США пишаються тим, що протягом 30 років ми були з вами. Ми підтримуємо вашу боротьбу з російською агресією. Ми вже надали 4,9 млн доларів допомоги Україні. Ми будемо надавати підтримку ЗСУ, зокрема щодо захисної зброї та обладнання, для вирішення конфлікту", - заявила Гренхолм.
Вона також висловила негативно у бік РФ.
"Ми хочемо поставити Росію на її місце і ми хочемо домогтися припинення її втручання на сході України і в Криму", - додала Гренхолм.
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Кримська платформа 2021
У вересні 2020 року Володимир Зеленський анонсував створення Кримської платформи. Мета ініціативи - об'єднати сили з деокупації Криму.
В установчому саміті беруть участь 46 країн і міжнародних організацій. До Києва прибули 14 глав держав, урядів та ЄС.
Ряд країн також представлений на рівні послів.
Саміт формують 4 тематичні панелі: про невизнання спроби окупації Криму, мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток, відновлення прав кримськотатарського народу.
Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським. Україна і ряд західних держав покарали Москву за захоплення півострова – ввели санкції.