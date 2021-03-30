З'явилися деталі "переломного" падіння ведучої з росТБ після обговорення Криму

Стриженова стверджує, що після падіння перенесла операцію.
Російська актриса Катерина Стриженова, яка працює телеведучою на російському Першому каналі, у результаті падіння під час зйомок ток-шоу Время покажет в Москві отримала нестандартний перелом руки.
Пропагандистка на своїй сторінці в Instagram розмістила відео, у якому розповіла, що після травми її забрала швидка, яка чергувала біля Останкіно.
Потім Стриженову доставили у міську лікарню ім. Боткіна.
"Я оступилася..., у нас там подіум, і полетіла ... вдарилася сильно – і попою, і головою, але основний удар припав на руку, і вона сильно розпухла прямо на очах... Швидка повезла мене у Боткінську...", – поділилася вона.
За її словами, рентген показав, що перелом зі зміщенням, і є осколки.
"...лікар сказав, що треба робити операцію та ставити платівку... і все вже тепер, слава Богу, позаду... зробили першу перев'язку...", – додала ведуча.
Як впала Катерина Стриженова – опубліковано відео
Раніше повідомлялося, що Катерина Стриженова впала під час прямого ефіру програми Время покажет.
Ведуча впала після того, як у студії обговорювали заяву українського віцепрем'єр-міністра з питань окупованих територій Олексія Резнікова щодо можливого виселення росіян з Криму після того, як півострів повернеться під контроль Києва.
- Довідка. Катерина Стриженова (дівоче прізвище – Токмань) народилася у Москві 20 березня 1968 року, пише Вікіпедія.
- Стриженова на Першому каналі веде програми Время покажет та Доброе утро. Також вона зіграла у низці фільмів, зокрема у стрічках Любовь-морковь, Домик в сердце та Дедушка моей мечты.
Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.