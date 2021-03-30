З'явилися деталі "переломного" падіння ведучої з росТБ після обговорення Криму

Катерина Стриженова поділилася, що отримала нестандартний перелом руки / Скріншот з instagram.com/strizhenovae

Російська актриса Катерина Стриженова, яка працює телеведучою на російському Першому каналі, у результаті падіння під час зйомок ток-шоу Время покажет в Москві отримала нестандартний перелом руки.

Пропагандистка на своїй сторінці в Instagram розмістила відео, у якому розповіла, що після травми її забрала швидка, яка чергувала біля Останкіно.

Потім Стриженову доставили у міську лікарню ім. Боткіна.

"Я оступилася..., у нас там подіум, і полетіла ... вдарилася сильно – і попою, і головою, але основний удар припав на руку, і вона сильно розпухла прямо на очах... Швидка повезла мене у Боткінську...", – поділилася вона.

За її словами, рентген показав, що перелом зі зміщенням, і є осколки.

"...лікар сказав, що треба робити операцію та ставити платівку... і все вже тепер, слава Богу, позаду... зробили першу перев'язку...", – додала ведуча.

Як впала Катерина Стриженова – опубліковано відео

Раніше повідомлялося, що Катерина Стриженова впала під час прямого ефіру програми Время покажет.

Ведуча впала після того, як у студії обговорювали заяву українського віцепрем'єр-міністра з питань окупованих територій Олексія Резнікова щодо можливого виселення росіян з Криму після того, як півострів повернеться під контроль Києва.

Довідка. Катерина Стриженова (дівоче прізвище – Токмань) народилася у Москві 20 березня 1968 року, пише Вікіпедія.

Катерина Стриженова (дівоче прізвище – Токмань) народилася у Москві 20 березня 1968 року, пише Вікіпедія. Стриженова на Першому каналі веде програми Время покажет та Доброе утро. Також вона зіграла у низці фільмів, зокрема у стрічках Любовь-морковь, Домик в сердце та Дедушка моей мечты.