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З'явилися моторошні деталі загибелі підводного човна ВМС Індонезії

25 квітня 2021, 15:48

Знайдено задню частину корабля без стиснення корпусу, а також горизонтальні та вертикальні рулі, розповіли у ВМС Індонезії.

підводний човен Nanggala
З'явилися моторошні деталі загибелі підводного човна "Нангала" ВМС Індонезії / Reuters

Підводний човен KRI Nanggala-402 ("Нангала") був розірваний на три частини, заявив начальник штабу ВМС Індонезії адмірал Юдо Маргоно. Знайдено уламки, відірвані від основної частини субмарини.

"Знайдено частини KRI Nanggala. Субмарину було розірвано на три частини", - сказав Юдо Маргоно під час пресконференції у неділю, 25 квітня, передає CNN Indonesia.

Він уточнив, що знайдено задню частину корабля без стиснення корпусу, а також горизонтальні та вертикальні рулі.

"Це корпус корабля, корма корабля. Він був відділений від основного корпусу, який деформований", - розкрив подробиці адмірал.

За його словами, інформацію про розкол корабля було отримано на основі моніторингу судном KRI Rigel, яке в неділю змогло встановити підводний контакт навколо першої позиції потоплення KRI Nanggala. Контакт був отриманий на глибині 800 метрів.

Потім контакт встановило судно MV Swift Rescue. Компанія Swift Rescue розгорнула дистанційно-керований підводний апарат для подальшого спостереження за підводним контактом, наданим KRI Rigel. Так на глибині 838 метрів вдалося виявити частини підводного човна.

Відзначимо, KRI Nanggala була побудована в Західній Німеччині наприкінці 1970-х і є одним з п'яти підводних човнів у ВМС Індонезії.

Він пройшов дворічний ремонт у Південній Кореї, який завершився у 2012 році.

Загибель підводного човна ВМС Індонезії - про що йшлося раніше:

  • Підводний човен ВМС Індонезії KRI Nanggala 402 припинив виходити на зв'язок під час навчань поруч з островом Балі 21 квітня. Місцеві ЗМІ підкреслювали, що запасу кисню на зниклому підводному човні вистачить на три дні. На його борту перебувало 53 людини.
  • 24 квітня зниклий підводний човен ВМС Індонезії вдалося виявити у водах біля берегів острова Балі на глибині 850 метрів.
  • Командувач ВМС Юдо Маргоно сказав, що рятувальники знайшли кілька предметів з підводного човна KRI Nanggala 402. Підводний човен перевели зі статусу "зниклий" до статусу "затонулий".
  • ВМС Індонезії визнало загиблими всіх членів екіпажу.

підводний човен новини Індонезії
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